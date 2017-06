Pfullendorf Reiter- und Fahrertag in Aach-Linz: Rund 200 Reiter und 100 Fahrer gehen an den Start

Reiter- und Fahrertag in Aach-Linz: Rund 200 Reiter und 100 Fahrer gehen an den Start

Bei der Veranstaltung in Aach-Linz werden am Pfingstwochenende Dressur, Springen sowie Fahrten mit Ein- und Zweispännern gezeigt.

Im vergangenen Jahr war der Reiter- und Fahrertag in Aach-Linz dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Auch in diesem Jahr gab es am Tag vor der Veranstaltung starke Niederschläge. Einige Reiter und Fahrer verzichteten daher kurzfristig auf den Start am Pfingstwochenende. Eine Absage der Veranstaltung stand laut Dietmar Gommeringer, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, allerdings nie zur Debatte. "Ganz im Gegenteil", meinte er und führte weiter aus: "Die Niederschläge haben dem Gelände richtig gutgetan und es herrschten optimale Bodenbedingungen."

Den Auftakt der Veranstaltung mit rund 200 Reitern und 100 Fahrern bildeten am Sonntagmorgen die Reiter mit ihren Prüfungen und Wettbewerben in der Dressur. Danach standen der Reiterwettbewerb "Schritt-Trab-Galopp" und der Führzügel-Wettbewerb auf der Tagesordnung. Am Nachmittag waren dann die Springreiter an der Reihe. Zusätzlich zum A-Zeitspringen gab es ein A-Stilspringen. Während beim A-Zeitspringen nur Fehler und Zeit zählen, wird beim A-Stilspringen zusätzlich der Reiter bewertet. Nach dem Stilspringen standen dann die Springprüfungen der Klasse A* und A** auf dem Programm. Bei dieser Springprüfung ging es darum, in möglichst kurzer Zeit und natürlich fehlerfrei durch den Parcours zu kommen. Den Abschluss bildete die Springprüfung der Klasse L. Hier mussten abschließend die Springer im Stechen den zeitbesten Reiter aus ihren Reihen bestimmen.

Unmittelbar nach jedem Wettbewerb wurden die erfolgreichsten Akteure mit Sachpreisen oder Preisgeldern ausgezeichnet. Sie präsentierten sich auf einer abschließenden Ehrenrunde nochmals den Zuschauern, die bereits am Sonntag in großer Zahl gekommen waren. Der Montag stand dann ganz im Zeichen der Fahrerwettbewerbe mit Ein- und Zweispännern. Am Morgen mussten zunächst die Teilnehmer in der Dressur ihre Fahrkünste in einem Wettbewerb und einer Fahrprüfung unter Beweis stellen.

Am Nachmittag wurde den Gespannen dann Hindernisse in den Weg gestellt. Vor jedem Wettbewerb durften Fahrer und Beifahrer zu Fuß den Parcours abschreiten, um den Hindernisverlauf zu verinnerlichen. Die Zuschauer, die auch an diesem Pfingstmontag zahlreich gekommen waren, konnten kleine Ponys und prächtige Pferde beobachten, die die Kutschen durch den Parcours zogen. Und das sollte möglichst fehlerfrei und schnell passieren, denn mit jedem Hindernisfehler handelten sich die Fahrer drei Strafsekunden ein.

Ein Rahmenprogramm war in diesem Jahr nicht geboten, aber für die kleinsten Gäste gab es wieder einen Sandberg. Oder man nutzte die eine oder andere Pause, um Reiterzubehör zu bewundern oder zu erwerben. Wer einen neuen Pferdeanhänger ins Auge fassen wollte, konnte hier auch einige Ausstellungsstücke begutachten. Und für das leibliche Wohl sorgten rund 60 Helfer, die Dietmar Gommeringer zur Seite standen. "Es hat alles optimal funktioniert", war sein Kommentar am Schluss. Der Vereinsvorsitzende zeigte sich jedenfalls mit seinem 18. Fahrer- und bereits 25. Reitertag in Aach-Linz rundum zufrieden.