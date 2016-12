Pfullendorf Reichsbürger und Einbrecher

Im Landkreis sind zwei Dutzend Leute bekannt, die als so genannte "Reichsbürger" gelten.

Traditionell besucht die Verwaltungsspitze an den Weihnachtstagen auch den Polizeiposten, und so dankten Bürgermeister Thomas Kugler und Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp den Diensthabenden mit Leiter Christian Zielke für die gute und funktionierende Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt. Mit einem Dutzend Polizisten könne man die Anforderungen des 24-Stunden-Betriebes gerade noch erfüllen, konstatierte Zielke, dass man seit dem Regional- und Oberligaabstieg des SC Pfullendorf bei dessen Heimspielen weniger zu tun habe. Das einzige Fußballmatch, das die Beamten 2016 forderte, war das DFB-Pokalspiel zwischen dem FV Ravensburg und dem FC Augsburg, das 7000 Besucher in die Geberit-Arena lockte. Mehr Aufmerksamkeit erfordere der Seepark, weil dort mehr Veranstaltungen stattfinden, erklärte Zielke.



Die Weihnachtszeit verlief für die Pfullendorfer Polizei relativ ruhig, wobei man zuvor zu weihnachtstypischen Vorfällen wie Streitigkeiten gerufen wurde. Ein Mann habe in einem psychischen Ausnahmezustand sogar seine Familie bedroht. Christian Zielke beobachtet in den vergangenen Jahren eine steigende Zahl von psychisch auffälligen Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ein Extremfall war ein Mann, der mehrere Dutzend Straftaten begangen hat, bevor er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde. Klar ist nach Überzeugung von Postenchef Christian Zielke, dass der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin auch für unsere Region Konsequenzen haben wird. Man werde die Polizeipräsenz bei Veranstaltungen erhöhen und müsse auch über Sicherungsmaßnahmen beispielsweise bei Straßenzufahrten zu Weihnachtsmarkten nachdenken.

"Uns sind eine Handvoll bekannt", antwortete der Postenchef auf die SÜDKURIER-Frage, ob es in Pfullendorf auch so genannte "Reichsbürger" gibt. Auch Bürgermeister Thomas Kugler hat schon seine Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht, die vornehmlich in Teilorten beheimatet sind. Diese Leute erkennen die Bundesrepublik als Nachfolgestaat des untergegangenen Dritten Reiches und damit deren staatliche Institutionen nicht an, sondern verweisen auf die Grenzen des Jahres 1937. Die Verwaltung leitet Beschwerden oder sonstige Einlassungen dieser Figuren, wenn es beispielsweise um Mahnverfahren geht, sofort an das zuständige Amtsgericht weiter. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte Sabine Stark, Pressesprecherin des Landratsamtes, dass in der dortigen Bußgeldstelle regelmäßig Faxe und Schriftsätze von verschiedenen Reichsbürgern eingehen, weil diese Bußgelder nicht bezahlen wollen. "Es handelt sich immer um denselben Text, der mit neuem Datum und Aktenzeichen versehen wird", ergänzt Stark, dass auch die Kernaussage stets identisch sei: Das Landratsamt sei eine Firma, da es die Bundesrepublik Deutschland nicht gebe und deshalb sei das Handeln der Behörde rechtswidrig. Im Fachbereich Recht und Ordnung werden Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt und knapp 20 Reichsbürger haben dort Dokumente angefordert.

Reichsbürger

Die Reichsbürgerbewegung umfasst mehrere uneinheitliche Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen in Deutschland, die sich selbst als „Reichsbürger“, „Reichsregierung“, „Staatsangehörige des Freistaates Preußen“ oder „Natürliche Personen“ bezeichnen. Sie entstand in den 1980er Jahren. Zu ihrer Ideologie gehört die Ablehnung der Demokratie und ihre Anhänger behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort, aber – entgegen ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre – nicht in Form der Bundesrepublik Deutschland. Vielmehr werde das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 (oder von 1914, je nach Gruppe) durch eine „kommissarische Reichsregierung“ (KRR) oder Ähnliches vertreten.