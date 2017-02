Pfullendorf Reformhaus an neuem Standort in der Pfullendorfer Innenstadt?

Reformhaus an neuem Standort in der Pfullendorfer Innenstadt?

Die Wirtschaftsförderung beschäftigt sich intensiv mit den Leerständen in der Pfullendorfer Innenstadt.

Die Euronics-Filiale im Linzgau-Center steht leer. Das Reformhaus Kratzert in direkter Nähe zum Marktplatz hat Ende vergangenen Jahres geschlossen. Und auch in der Kloster-Apotheke an der Hauptstraße bleibt seit einiger Zeit das Licht aus. Über einen Aushang an der Eingangstür werden die Kunden dazu aufgefordert, künftig die Dienste der Central-Apotheke an der Ecke zur Adolf-Kolping-Straße in Anspruch zu nehmen.

Bernd Mathieu, Wirtschaftsförderer in Pfullendorf, sagt zum Ende in der Kloster-Apotheke: "Wir beschäftigen uns selbstverständlich damit." So wie mit den anderen Leerständen in der Pfullendorfer Innenstadt. Sicherlich gebe es Überlegungen, wieder einen Nutzer an den Standort zu holen, erklärt Mathieu zu dem Ladengeschäft an der Hauptstraße, lässt aber gleichzeitig das Wann und Wie offen.

In Sachen Reformhaus geht es ebenso um Nachfolge. Allerdings nicht an demselben Standort. "Das Reformhaus könnte an einem anderen Standort wiedereröffnet werden", sagt der Wirtschaftsförderer. Wo? Diese Frage versieht Mathieu mit einem Fragezeichen. Ein Interessent habe sich noch nicht entschieden. Zum neuen Jahr hatte Bürgermeister Thomas Kugler bekräftigt, das Thema "Handel in der Innenstadt" nicht aufgeben zu wollen. Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu habe große Erfahrung in diesem Bereich.

Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung beschäftigt sich seit 2005 intensiv mit leer stehenden Gewerbeflächen in der Innenstadt von Pfullendorf. Ziel sei die Stärkung der Versorgungsfunktion der historischen Stadtmitte, heißt es auf der Internetseite der Stadtverwaltung. Potentielle Mieter können sich bei der Wirtschaftsförderung über freie Büroflächen, Produktions- und Lagerhallen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie Ladengeschäfte informieren.

Weitere Informationen im Internet: www.pfullendorf.de/stadt/wirtschaft