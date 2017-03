Pfullendorf Rapper "DFran630" traut sich auf die große Bühne

Die Zeiten sind vorbei, als er im heimischen Kinderzimmer aufnahm: Domenico Francese aus Pfullendorf veröffentlicht demnächst seine ersten Songs, damit möchte sich der 21-Jährige einen Namen machen. Mit Hörprobe

Auf den ersten Blick sieht man Domenico Francese nicht an, dass er rappt und dabei auch mal Schimpfwörter in den Mund nimmt. Er sieht aus wie der nette Junge von nebenan: Dunkle Haare, dunkle Augen, Jeans und Markenpulli. "Ich bin kein Typ, der Schimpfwörter nutzen muss, um sich auszudrücken", sagt der 21-Jährige, doch an der Rapmusik schätze er die direkte Sprache. "Da redet man nicht um den heißen Brei." Bisher wusste kaum jemand von dem Hobby des künftigen Auszubildenden, doch jetzt betritt er virtuell die große Bühne: Am Mittwoch, 22. März, wird eine Platte mit fünf Titeln auf allen gängigen Streamingportalen veröffentlicht.

Seit August habe er darauf hingearbeitet, sagt der 21-Jährige. Früher habe er im Kinderzimmer gesungen und das mit dem Handy aufgenommen, jetzt arbeitet er mit einem Produzenten in Villingen-Schwenningen und lässt seine Titel fachmännisch abmischen. Mitte Februar war er dafür erstmals im Studio, "wir waren von morgens bis abends dort", sagt er. Seitdem geht es rasant vorwärts: Es gibt ein Logo, eine Facebookseite, einen Vertrieb und ein Veröffentlichungsdatum für die erste Platte von "DFran630", wie er mit Künstlernamen heißt. Der Künstlername ist ein Synonym seines tatsächlichen Namens, das "630" steht für die Postleitzahl von Pfullendorf. "Ich mag es hier, es ist so ruhig", sagt er.

Aufgewachsen ist er in Singen, seit sechs Jahren wohnt Domenico Francese in Pfullendorf. Musik begleitet ihn schon lange: "Ich habe relativ jung angefangen", sagt er. Seine älteren Cousins hätten immer Rapmusik gehört, dadurch habe er früh Gefallen daran gefunden. Mit einem Album von Bushido sei er vor etwa zehn Jahren auf die Idee gekommen, selbst Musik zu machen. Die Idee, selbst zu singen, habe er schnell verworfen, nachdem der Stimmbruch kam. Jetzt übt er sich im Sprechgesang. Erst schrieb er eigene Texte, dann fand er eine passende Melodie. Heute ist das andersherum: Erst die Melodie – die Beats, wie Francese sagt – und dann der Text. Bisher bezog er die Beats kostenfrei von meist amerikanischen Produzenten, künftig möchte er dafür auch bezahlen – das sei ihm wichtiger als das Geld bei ein paar Abenden in der Disco auszugeben. "Man muss auch investieren, wenn man es ernst nimmt."

Bei der Frage nach seinen Vorbildern muss er nicht lange überlegen: mit Bushido und Kool Savas sei er aufgewachsen, Eminem und Notorious BIG höre er noch heute. Dennoch will er keinem davon nacheifern: "Ich will mein eigenes Ding machen." Er will nicht nach dem derzeit sehr bekannten Rapper Cro klingen, aber auch nicht nach düsterem Gangsterrap. Wie der Sound genau werden soll, weiß er noch nicht, bei seiner ersten Platte setzt er auf Vielfalt: Neben dem obligatorischen Intro gibt es die Titel "Risiko", "Highlander", "Right to kill" und "Für mich selbst". Was ihn von anderen abhebe, sei auf jeden Fall die Sprache: Er übe, jede Silbe zu reimen. Und da er in den Texten seine eigenen Erfahrungen verarbeitet, wird es persönlich.

Bisher waren seine Songs einem kleinen Publikum vorbehalten, erst seit einigen Wochen gibt es hier und da eine Hörprobe für Freunde und Verwandte. Er habe negative Resonanz gefürchtet und sein Hobby daher bisher nicht groß erwähnt. Nachdem es bisher aber nur positive Worte gibt und Freunde ihn unterstützen, beginnt er größer zu denken: "Das nächste wird ein Album, sechs Titel habe ich schon fertig." Er habe sich schon immer ein wenig Anerkennung für seine Musik gewünscht, jetzt ist er auf dem Weg dahin. Sein Ziel? Dass ihn ein paar Leute kennen und sich mit seinen Texten identifizieren können.

Zur Person

Domenico Francese ist 21 Jahre alt, hat italienische und spanische Wurzeln und ist in Singen aufgewachsen. Seit sechs Jahren ist er in Pfullendorf heimisch. Er hat eine Ausbildung im Fitnessstudio abgebrochen und arbeitet derzeit bei Geberit, wo er im September eine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik beginnen möchte. Bis dahin arbeitet er besonders intensiv an seiner Musik. Am Mittwoch, 22. März, erscheint seine erste Platte "Lobo", spanisch für Wolf. Mit den darauf enthaltenen fünf Titeln soll lange nicht Schluss sein, für April ein Videodreh und für den Frühsommer ein richtiges Album geplant.

Hörprobe des Titels "Für mich selbst"