Pfullendorf Radbasar in Pfullendorf: Gebrauchte Drahtesel zu Schnäppchenpreisen

In der Kasimir-Walchner-Schule lockt der Verein wieder mit attraktiven Angeboten für Räder, Zubehör und Kleidung.

Pfullendorf – Bereits zum 26. Mal veranstaltet der Radlerclub seinen Radbasar. Er findet am Samstag, 1. April, in der Kasimir-Walchner-Schule statt, informiert der Verein. Außer Fahrrädern und Zubehörteilen wie Fahrradsitzen, Helmen, Radschuhen und Bekleidung sowie Fahrradanhängern bieten seit einigen Jahren Fahrradhändler aus der Umgebung Neuräder zu stark reduzierten Preisen an. Die Vereinsmitglieder beraten die Basarbesucher sachkundig. Die Annahme der Fahrräder und der Zubehörteile ist am Freitag, 31. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr bei der Kasimir-Walchner-Schule möglich. Es werden nur gereinigte und verkehrssichere Fahrräder angenommen.

Aus der Idee einiger Vereinsmitglieder, gebrauchte Fahrräder an neue Besitzer zu vermitteln, wurde ein Dauerläufer, der aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Im vergangenen Jahr wechselten 120 Artikel den Besitzer. Im Lauf der Jahre vergrößerte sich das Angebot des Radbasars erheblich und es mussten neue Räumlichkeiten gesucht werden. Fündig wurden die Verantwortlichen des Radlerclubs in der Kasimir-Walchner-Schule am Eichberg. Die Räume in der Schule zum sicheren Aufbewahren der angelieferten Räder von Freitag auf Samstag sind optimal und ersparen den Helfern lange Transportwege. Der Erlös des Basars wird zum Großteil für die Jugendarbeit im Verein verwendet.