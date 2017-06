Pfullendorf Polizei sucht Dieb von Musikinstrumenten

Wertvolle Blechblasinstrumente werden im Seepark Pfullendorf entwendet, der Polizeiposten in Pfullendorf bittet um Hinweise.

Pfullendorf – In der Zeit von Freitag, 20 Uhr bis Samstagmorgen, 2.30 Uhr, sind auf dem Gelände des Seeparks aus einem Zelt drei hochwertige Blechblasinstrumente entwendet worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Instrumenten um ein Flügelhorn und zwei Trompeten im stattlichen Gesamtwert von etwa 11 000 Euro. Eine Trompete konnte zwischenzeitlich in der näheren Umgebung wieder aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten in Pfullendorf, Telefon 0 75 52/2 01 60 erbeten.