Pfullendorf Pfullendorfer reisen nach Spanien anstatt in die Türkei

Die Pfullendorfer entscheiden sich derzeit eher für Urlaub auf den Balearen als an der türkischen Küste. Diese Verlagerung ist in den ansässigen Reisebüros eindeutig bei den Buchungen spürbar.

"Alles, was nicht in die Türkei, nach Ägypten oder Tunesien geht" antwortet Frank Huppenbauer, Inhaber des Linzgau Reisebüros, auf die Frage, welche Urlaubsreisen die Pfullendorfer gerade bei ihm buchen. Griechenland sei ganz stark im Geschäft, sagt Huppenbauer. Trotz der direkten Nachbarschaft zur Türkei, wo es in jüngster Zeit immer wieder zu Unruhen und Anschlägen kam.

Außerdem tendieren die Bürger dem Reiseexperten zufolge in Richtung Spanien und Italien. Italien werde dabei viel mit Eigenanreise gebucht. Gefragt sind Aufenthalte in Hotels, in Ferienanlagen oder auf Campingplätzen. Gerade Familien interessieren sich laut Huppenbauer für den Urlaub in sogenannten Mobilhomes. Diese sind insbesondere auf Campingplätzen zu finden.

Von einer "generellen Verlagerung" spricht ebenfalls Hermann Moser, Büroleitung bei Neukauf Reisen. "Die Hälfte wandert ab von der Türkei nach Spanien", so Moser. Gebucht werden die Balearen und die Kanaren, aber auch das spanische Festland. Die griechischen Inseln Kos, Rhodos und Kreta würden von Friedrichshafen aus angeflogen und seien beliebt. Ferien an der Adria oder am Gardasee in Italien hatten lange Zeit große Konkurrenz durch die Urlaubsgebiete in der Türkei. "Jetzt fahren die Menschen wieder hin", sagt der Büroleiter. Während Familien den Urlaub in nahen, westlichen Gebieten wählen, fliegen Paare und Alleinreisende in die USA, Karibik oder an den Indischen Ozean. Fernreisen würden durch diese Zielgruppe stark nachgefragt, berichtet Hermann Moser.

Im Januar und Februar zieht es vor allem Familien in die Reisebüros. "Leute, die wissen, wo sie hinwollen, tun gut daran, jetzt zu kommen", sagt Frank Huppenbauer. Besonders günstig sind natürlich Reisen in die Türkei: "Die Anbieter haben ihre Preise reduziert, um die Betten vollzukriegen." Dennoch seien "wahnsinnige Kapazitäten" frei.