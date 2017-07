Pfullendorf Pfullendorfer Staufer-Gymnasiasten gestalten ihre Abiturfeier mit ganz viel Musik

Der Jahrgangsbeste ist Moritz Fleig mit der Traumnote 1,2. 64 Schüler freuen sich jetzt über Ende ihrer Schulzeit.

Pfullendorf – 64 Abiturienten haben ihre schulische Ausbildung am Staufer-Gymnasium abschlossen. Der Notendurchschnitt lag bei 2,5. Elf Schüler freuten sich über eine Eins vor dem Komma, 34 Schüler über eine Zwei vor dem Komma. Bester ist Moritz Fleig mit einem Durchschnitt von 1,2. "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen", zitierte Schulleiterin Anette Ebinger bei der Abiturfeier in der Aula des Staufer-Gymnasiums das bekannte afrikanische Sprichwort. Weiter unterstrich sie: "Junge Menschen brauchen, um reif zu werden, Zutrauen und Zumutung." Das Gymnasium sei zuständig für die Bildung der Elite. Dieser Abiturgang habe ganz unterschiedliche Gesichter getragen, doch "zusammen seid ihr unverwechselbar und einmalig. Habt Mut, richtig abzuheben, ohne im luftleeren Raum abzuheben, traut euch etwas zu und habt Mut, ohne Angst ins Leben zu treten", gab sie den Abiturienten mit auf ihren weiteren Weg.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm beglückwünschte die Abiturienten im Namen des Schulträgers, der Stadt Pfullendorf. "Sie haben etwas Großartiges und Einmaliges geleistet und stehen an einem Moment der Entscheidung", wandte er sich an die jungen Menschen. "Ihre Kinder sind jetzt attestiert reif für das eigene Leben", gab er den Eltern mit. Das Abitur sei das Passepartout für das ganze Leben. Die Sprichworte man sei seines Glückes Schmid und Glück habe auf Dauer nur der Tüchtige, legte er den jungen Menschen ans Herz. Annette Kaulbarsch sprach im Namen der Eltern. Jeder könne ein bisschen etwas dazu beitragen, die Welt besser zu machen. Die Abiturienten hätten die Basis dazu.

Im Namen der Schüler dankten Pascal Straub und Alexander Wicht den Lehrern und Mitarbeitern am Gymnasium und vor allem den Eltern für die Unterstützung zuhause und den Glauben an sie. Scheffelpreisträgerin Rebecca Schilke dankte für die Ehrung. Wie die meisten Abiturienten hatte sie in der Abiturprüfung die vergleichende Betrachtung der Selbstbilder von Walter Faber aus "Homo Faber" und Georg Danton aus "Dantons Tod" gewählt. Sie stellte ihre Scheffelpreisrede unter das Stichwort "Selbstbildnis" und die Veränderungen des eigenen Selbstbildnisses im Lauf der achtjährigen Schulzeit am Gymnasium. "Wir sind erwachsener geworden und haben gelernt, uns im Bereich der Selbstständigkeit und Organisation weiter zu entwickeln", sagte sie. Sie hätten gelernt, dass es mehr als einen richtigen Weg für das Leben gibt. Schilke versicherte, dass die Abiturienten anders als die Protagonisten der beiden Lektüren nicht scheitern werden.

Die Abiturzeugnisse und Preise händigten Schulleiterin Anette Ebinger und ihr Stellvertreter Achim Prinz aus. Der erste Preis des Abends ging an Lisa-Marie Kraus, "die Seele der Stufe". Im Namen des Vereins der Ehemaligen gratulierte Philipp Dürr und wünschte den Abiturienten: "Seid mutig und wagt das eine oder andere." Er überreichte die vom Ehemaligenverein gestifteten Sozialpreise an Nina Hecht, Fabian Hägele und Leonie Buhl. Die Mathematikpreise der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch übergab Vorstand Bernd Ruther. Die Abiturienten umrahmten die Feierstunde mit vielfältigen musikalischen Darbietungen in wechselnden Besetzungen.

