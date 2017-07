Pfullendorf Pfullendorfer Sportlerehrung mit Olympionikin Malaika Mihambo

Bürgermeister Thomas Kugler dankt Trainern und Betreuern

Pfullendorf – Für Michael Dittrich war es sein 20. Auftritt bei der Sportlerehrung. Doch langweilige Routine war keine Sekunde lang zu spüren. Mit Thomas Kugler scherzte Dittrich über dessen sportliche Höchstleistungen und man erfuhr so nebenbei, dass die Lauferei nicht des Bürgermeisters Stärke ist. "Es läuft alles rund in Pfullendorf", sagte Thomas Kugler, als er nach dem Wohlbefinden der Stadt befragt wurde.

Als Ehrengast war die Weitsprung-Spitzenathletin Malaika Mihambo eingeladen. Bei der Olympiade in Brasilien konnten Sportfreunde ihren vierten Platz im Weitsprung miterleben. Für den Ehrungsabend ist sie mit ihrem Freund Tilmann Härtl eigens aus ihrem Geburtsort Oftersheim bei Heidelberg angereist. Michael Dittrich nutzte die Gelegenheit um ihr die eine oder andere Information zu entlocken. So erfuhren die Gäste im voll besetzten Bürgersaal, dass die Weitspringerin ursprünglich mit dem Ballett begonnen hatte. Über Turnen und Judo kam sie dann per Schnuppertraining zur Leichtathletik. Mit ihrem Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft sucht sie eine Aufgabe in nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Sportlich möchte sie bei der nächsten Olympiade in Tokio unbedingt dabei sein.

Nach ihrer Vorstellung wurden die Sportler von Michael Dittrich und Malaika Mihambo einzeln nach vorne gebeten. Der Moderator, in fast allen Sportarten bewandert, befragte jeden Einzelnen mal ganz allgemein, mal aber auch ganz gezielt nach seinem oder ihrem sportlichen Hintergrund. Geehrt und vorgestellt wurden auf diese Weise zunächst 15 Einzelsportler. Daran schlossen fünf Jugend-Mannschaften aus den Bereichen Hand- und Fußball an. Im Anschluss überreichte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp an jeden Sportler ein kleines Präsent der Stadt Pfullendorf – eine knallrote Sporttasche mit Handtuch, Trinkflasche und Vesperbox bestückt.

Ein ganz besonderes Ritual, wie der Bürgermeister anmerkte, folgte anschließend mit dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt. Dabei betonte Thomas Kugler nochmals die Bedeutung des Sports in Pfullendorf und dass die Sportler in den örtlichen Sportvereinen super aufgehoben seien. Sein besonderer Dank galt den vielen Betreuern, die einen unheimlich wichtigen Beitrag leisteten. Die Weitspringerin verabschiedete er mit dem Kompliment, dass sie der Sportlerehrung einen ganz besonderen Glanz gegeben habe. Danach konnte sich die Athletin ganz ihrer Autogrammstunde widmen, bei der sie schon ungeduldig erwartet wurde.

Geehrte Sportler

Andrea Höge (TSV Aach-Linz, Leichtathletik): Ehrennadel in Bronze

Witali Daumgauer (TV Pfullendorf, Handball): Ehrennadel in Gold

Maximilian Glaeser, Max Griener, Laila Müller: Geräteturnen (TV Pfullendorf)

Marius Roth: Schwimmen (TV Pfullendorf)

Kim Junker, Lea Hottenroth: Tennis (TC Pfullendorf)

Arthur Viselskij, Cedric Abt: Radsport (Radlerclub Pfullendorf)

Michael Romanov: Ringen (KSV Linzgau Taisersdorf)

Anthea Befurt, Lara Wegmann, Lara Marquart, Merle Veser: Leichtathletik (TSV Aach-Linz)

C-Jugend: Handball (TV Pfullendorf)

A-Jugend: Handball (TV Pfullendorf)

E-Jugend: Fußball (SC Pfullendorf)

Fußball-Mannschaft des Staufer-Gymnasium

A-Jugend: Fußball (SG Aach-Linz, Denkingen, Heiligenberg)

