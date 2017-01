Pfullendorf Pfullendorfer Sportler freuen sich über 200 Sportabzeichen

Die Teilnehmer kommen zwar aus allen Altersstufen, bemerkenswert ist aber die stattliche Anzahl von 129 Sportabzeichen, die Schüler von Sechslindenschule und Gymnasium abgelegt haben.

Pfullendorf – Bei der Sportabzeichen-Verleihung hat Wilhelm Pfeifer vom Sportabzeichen-Team des TV Pfullendorf von einem äußerst erfolgreichen Sportabzeichen-Jahr 2016 berichtet, schreibt der TVP in einer Pressemitteilung. Zunächst bedankte Pfeifer sich aber bei seinem Team mit Renate Pfeifer, Oliver Dehm, Alfred Heun, Rüdiger Kirn, Philippe Kölliker, Erhard Nowack und Thomas Kroll und bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch für die Übernahme der Sportabzeichen-Gebühren.

Das Team hat insgesamt 200 Sportabzeichen abgenommen. 129 davon wurden an der Sechslindenschule und dem Gymnasium in Verbindung mit den Bundesjugendspielen abgelegt. Diese Abzeichen wurden bereits im vergangenen Jahr oder werden noch bei Veranstaltungen der jeweiligen Schule überreicht. So waren es noch 71 Sportabzeichen, die im Gasthaus Lamm ausgegeben werden konnten. Pfeifer erwähnte, dass es beim Sportabzeichen keine Sieger oder Verlierer gibt, besondere Leistungen aber durchaus. Er nannte Philippe Kölliker, der 2016 sein 50. Sportabzeichen ablegte. Pfeifer motivierte auch die Jugendlichen, so weiter zu machen wie bisher.

Helmut Rebholz mit 43 Sportabzeichen, Erhard Nowack mit 36, Renate Nowack, Renate Pfeifer, Christel Ruppenthal mit jeweils 34, Rita Heun mit 33, Reinhold Schmidt mit 29, Alfred Heun mit 28, Thomas Kroll mit 25 und Pfeifer selbst mit 27 bisher abgelegten Sportabzeichen könnten sich mit dieser Leistung auch sehen lassen. Bei den Jugendlichen gab es ebenso Spitzenreiter. Dies waren Elena Pfeifer mit elf, Lara Breichler mit acht, Kim Juncker mit sieben, Kati Breichler, Jan Nowack mit sechs, Klara Fauser sowie Marvin Heun und Marie Nowack mit fünf bisher abgelegten Sportabzeichen.

Erwähnt hat Pfeifer auch die ältesten Teilnehmer Anne Mahler (75 Jahre) sowie Hermann Blaschka und Hermann Wellan (beide 77 Jahre). Alle drei haben ihre Abzeichen in Gold abgelegt. Jüngste Teilnehmerin war Nayan Kroll mit Silber. Erfreut zeigte sich Pfeifer auch über die neun Familiensportabzeichen, bei denen mindestens drei Personen aus zwei Generationen ihr Sportabzeichen erworben haben müssen.