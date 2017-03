Pfullendorf Pfullendorfer Nachwuchskicker gewinnen Volksbank-Pokal

Zwölf Mannschaften spielen in drei Gruppen um den Pokal.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die E-Junioren des SC Pfullendorf sind in der Halle kaum aufzuhalten. Das Axt-Team gewann das 6. Hallenfußballturnier um den Volksbank-Pfullendorf-Pokal, ausgerichtet vom SV Denkingen, informiert Manfred Bantle vom SCP. Zwölf Mannschaften waren der Einladung gefolgt und spielten in drei Gruppen um den Pokal. Der diesjährige Hallenbezirksmeister der E-Junioren des Bezirks Bodensee trumpfte bereits in der Vorrunde auf und besiegte im Finale den SV Heiligenberg mit 3:1. Auf dem Bild die Mannschaften bei der Siegerehrung.