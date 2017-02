Pfullendorf Pfullendorfer Fasnet kommt mit großen Schritten

2500 Teilnehmer werden am Fasentmäntigumzug der Stegstreckerzunft am 27. Februar erwartet

Am 23. Februar werden die Schneller der Stegstrecker traditionell um 5 Uhr morgens die lang ersehnte Pfullendorfer Fasnet durch lautes Karbatschenknallen eröffnen. Die Bevölkerung wird geweckt und auf die närrischen Tage vorbereitet, informiert Frank Hellstern von der Stegstreckerzunft. Nach der Befreiung der Schüler und dem Besuch in den Kindergärten durch die Narren, geht es ab auf den Marktplatz zum 8. Ochseneinspannen d‘ Stadt nauf, das um 10.30 Uhr beginnt. Im Anschluss daran veranstaltet die Narrenzunft mit den Jugendhaus Verantwortlichen und der Wirtin Aline Witschel wieder eine Jugendfasnetsparty im Kulturcafe Moccafloor. Parallel dazu wird auf dem Marktplatz die Stadtregierung durch die Narren abgesetzt und das Rathaus gestürmt. Mittags um 14.30 Uhr stellen die Pfullendorfer Hexen am Marktplatz den Narrenbaum. Für den Narrensamen werden Brothexen und leckere Nideln verteilt. Um 18.30 Uhr ist das närrische Volk aufgerufen am großen Hemdglonkerumzug mitzumachen. Das im Anschluss stattfindende Streckgericht hat in diesem Jahr einen besonders ehrwürdigen Delinquenten zu repräsentieren – Rolf Schondelmeier. Am Fasnetsamstig versammelt sich um 13.30 Uhr der Narrensamen am Marktplatz zum Umzug in Richtung Stadthalle. Alle die am Umzug teilnehmen haben freien Eintritt für den Kinderball ab 14 Uhr in der Stadthalle. Abends ab 20 Uhr steigt der Zunftball mit einem abwechslungsreichen närrischen Programm in der Stadthalle unter dem Motto „Räuber und Gendarm“.

Ein Höhepunkt ist der schon seit über 100 Jahre stattfindende Fasnetmäntigumzug mit über 2500 Narren und Musikanten aus fast 50 Zünften und freien Gruppen. An die 20 Gastronomiebetriebe und bis zu zehn Besenwirtschaften und Zelte haben geöffnet. Zum Abschluss der Fasnet wird am Fasnetdienstig ab 14 Uhr der beste Schneller beim Preisschnellen gesucht und geehrt. Abends ab 19 Uhr gibt es beim Abschlusshemdglonker nochmals ein Stelldichein aller Pfullendorfer Narren und zum Abschluss wird dann am Marktplatz die Pfullendorfer Fasnet in Form einer Strohhexe durch die Hexengruppe verbrannt.