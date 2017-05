Pfullendorf Pfullendorf und Saint Jean de Braye feiern 30-jähriges Bestehen ihrer Städtepartnerschaft

Rund 130 Pfullendorfer und Freunde aus der französischen Partnerstadt Saint Jean de Braye feierten am vergangen Freitagabend das 30-jährige Bestehen dieser Städtepartnerschaft. Im Haus Linzgau bekundeten die Bürgermeister Thomas Kugler und David Thiberge ihre Freundschaft zueinander und sprachen sich für ein gemeinsames Europa aus.

"Am 1. Mai 1987 legten die damaligen Bürgermeister Jean-Pierre Lapaire aus Saint Jean de Braye und Hartmuth Dinter aus Pfullendorf mit ihrer Unterschrift auf der Partnerschaftsurkunde den Grundstein für eine lange und schöne Freundschaft." Mit diesen Worten eröffnete der heutige Pfullendorfer Bürgermeister Thomas Kugler seine Rede. 43 Gäste aus der französischen Partnerstadt waren mit ihrem Bürgermeister David Thiberge angereist, um mit den Pfullendorfer Freunden das 30-jährige Bestehen dieser Freundschaft zu feiern. Tagsüber gab es ein straffes Besichtigungsprogramm mit Besuch der Grundschule am Härle, Stadtrundgang und Kaffeepause im Seepark. Gerade auf kommunaler Ebene werde der Gedanke des Elysée-Vertrags vom Januar 1963 in tausenden Städtepartnerschaften umgesetzt und gelebt, sagte Thomas Kugler. Was gerade in einer Zeit, da Kräfte in der EU wirkten, "die uns auseinandertreiben wollen", wichtig sei. "In einer globalisierten Welt kann kein Land allein die Herausforderungen wie Migration, Klimawandel und Terrorismus bewältigen, das geht nur zusammen."

Auch David Thiberge betonte die Wichtigkeit des europäischen Gedankens, der sich in seiner Vielfalt, sei es der europäischen Flagge, dem Euro oder der Europa-Hymne, vereine. "In unserem Geist muss die Zugehörigkeit zu Europa präsent sein." Thomas Kugler überreichte an seinen Amtskollegen ein Bild "Vollmond über dem Oberen Tor". David Thiberge hatte einen getöpferten Baum im Gepäck, der die Freundschaft symbolisieren soll. Alain Koltunski von "Terre et Feu" erläuterte den Werdegang der Skulptur, die von zwei Schülern der ersten Töpferklasse geschaffen wurde.

Gérard Cottigny sagte als Vertreter des Vereins AASF (Amities Abraysiennes sans Frontieres), über den viele Begegnungen organisiert wurden, dass er sich wünsche, dass die Jugend, das aufrecht erhalte, was begonnen wurde.

Das musikalische Rahmenprogramm des Abends gestalteten das Gitarren-Ensemble des Stadtmusikforums sowie das Folk-Ensemble unter Leitung von Christoph Betz, welches den Abend eröffnete, unter anderem mit dem Song "Those where the days my friends". Mit verschiedenen Tänzen begeisterte die VHS-Tanzgruppe von Bianca Kummer und für die musikalische Umrahmung sorgte der Kehlbach-Express. Als besondere Überraschung für die deutschen Freunde, traten Alexis und Anargul Gruss von der Ecole de Cirques Gruss mit ihren Kindern auf und zeigten fantastische Akrobatik. Alexis, Spross einer berühmten Zirkusfamilie, leitet die "Zirkusschule" in Saint Jean de Braye. Er freue sich sehr, sagte er, zu dieser Fahrt nach Pfullendorf von David Thiberge eingeladen worden zu sein. Und damit auch alle verstanden, was sich die Freunde untereinander zu sagen hatten, war Dolmetscherin Daniela Marx mit dabei, der ein besonderer Dank beider Bürgermeister galt.