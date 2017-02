Pfullendorf Pfullendorf: Unbekannter bricht in drei Wohnhäuser ein

Bei drei Wohhnhauseinbrüchen "Am Pfarröschle", "Jahnweg" und "Tummelhaus" vermutet die Polizei denselben Täter.

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeutete ein Unbekannter in der Nacht von Montag bei Einbrüchen in zwei Wohnhäuser "Am Pfarröschle" und im Jahnweg, informiert die Polizei. Vermutlich der gleiche Täter brach am Dienstag, zwischen 1.55 und 2.10 Uhr, erneut in ein Wohnhaus im "Tummelhaus" ein. Bei diesem Einbruch wurde der Täter durch die Bewohner bemerkt, konnte aber unerkannt flüchten. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich in allen drei Fällen um denselben Täter handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die in den beiden Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und bittet um Hinweise unter Tel. 0 75 52/201 60.