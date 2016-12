Pfullendorf Pfullendorf: Stars der Volksmusik zum Anfassen

Wieder einmal machen Stars der Volksmusik zu Jahresbeginn Station in Pfullendorf. Unter dem Motto "Heimat – verdammt ich lieb dich" sind am Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr, die Wildecker Herzbuben, Geri der Klostertaler, Hansy Vogt und Die Feldberger in der Pfullendorfer Stadthalle zu hören und zu sehen.

Die Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag ganz im Zeichen der Musik freuen und der SÜDKURIER bietet als besonderes Schmankerl noch eine Verlosungsaktion an, bei der es für die glücklichen Gewinner drei Mal zwei Eintrittskarten zu ergattern gibt sowie ein Treffen mit den Volksmusikstars vor Beginn der Veranstaltung. Die Gewinner treffen dann die beiden Pfundskerle der "Wildecker Herzbuben", sprich die Vollblutmusiker Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem. Titel wie „Herzilein“, „Zwei Kerle wie wir", oder „Hallo Frau Nachbarin“ sind inzwischen Kult!



Das beliebte hessische Volksmusik-Duo mit der großen Fangemeinde trägt auch nach über 25 Jahren und 14 Alben sein Herz auf der Zunge und Lebensfreude im Herzen. In den vergangenen Jahren haben die beliebten Wildecker Herzbuben so ziemlich alles gemacht und geschafft, was man sich als erfolgreicher Volksmusikant nur wünschen kann: ausverkaufte Tourneen, Auftritte im Fernsehen, Hitparaden und auch im Radio, ein eigenes Kochbuch, Doppel-Platin, Platin- und Gold-Auszeichnungen.

Mit den Klostertalern verkaufte Geri über acht Millionen Tonträger. Er ist zudem zweifacher Gewinner des „Grand Prix der Volksmusik“, des Echos sowie 17 Goldener Schallplatten. Geri der Klostertaler gehört zur Oberklasse der österreichischen Volksmusikszene und unterhält mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten sein Publikum neben der Musik, zudem mit Witz und Humor. Das österreichische Multitalent ist Songschreiber und Multiinstrumentalist. Er spielt zahlreiche Instrumente, unter anderem Saxophon, Pan-Flöte, Dudelsack, Steirisches Alphorn, Xylophon und Didgeridoo.



Der Schwarzwälder Hansy Vogt ist der geborene Entertainer und begeistert seit einem Vierteljahrhundert seine Fans. Als Fernsehmoderator hat er in vielen hunderten Sendungen die Landschaft vorgestellt, kulinarische Geheimtipps präsentiert und dem Zuschauer kulturelle Highlights gezeigt. In Pfullendorf war Hansy Vogt schon öfter zu Gast und hat Anfang 2016 das Publikum mit seiner Ausstrahlung und seiner Musik begeistert. Vogt ist auch Sänger der bekannten Feldberger aus dem Hochschwarzwald, die für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren besonderen Charme bekannt sind. Mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen haben sie mittlerweile Kultstatus erreicht. Ihre Heimat repräsentieren die vier Männer nicht nur mit ihrem Bandnamen, sie sind offizielle musikalische Botschafter des Schwarzwalds.



Verlosung

Der SÜDKURIER verlost für diese außergewöhnliche Volksmusikveranstaltung drei Mal zwei Eintrittskarten und ein „Meet & Greet“ mit den Stars. Einfach bis Montag, 9. Januar, 2017, unter Tel. 0 13 79/37 05 00 25 anrufen, Namen, Telefonnummer und als Stichwort „Heimat“ nennen. Der Anruf aus dem Festnetz der DTAG kostet 50 Cent. Die Namen der Gewinner werden am Mittwoch, 11. Januar, im SÜDKURIER veröffentlicht. Die Tickets kosten im Vorverkauf 36,30 bis 42,90 Euro und sind auch in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle (Hauptstraße 47) erhältlich. Auch an der Abendkasse gibt es nach Angaben der Veranstalter noch Karten. www.amtix.de, telefonisch unter 0 70 09/9 88 77 77.