Pfullendorf Pfullendorf: Holzverkauf bringt viel Geld in die Kassen

Gemeinderat billigt Forstwirtschaftspläne 2017/2018 für den städtischen Wald und Spitalwald

Einen Gewinn von jährlich 620 000 Euro erwarten die Forstleute in den Jahren 2017 und 2018 aus den städtischen und spitälischen Wäldern, die 1858 Hektar Fläche bedecken. Gewohnt sachlich und interessant erläuterten Forstdirektor Walter Jäger vom Fachbereich Forst des Landratsamtes sowie die beiden städtischen Förster Jürgen Seyfried und Dieter Manz in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Wirtschaftspläne für die beiden Forste. Zwei Drittel der Arbeiten im Stadtwald, wo jährlich 10 400 Festmeter eingeschlagen werden, erledigen Fremdfirmen und ein Drittel die eigenen Mitarbeiter, erläuterte Manz, dass 18 Prozent der Bäume im Stadtwald jünger als zehn Jahre alt sind und deren Schutz besonders vor der wild wuchernden Brombeere sehr aufwendig sei. Der Schutz vor Wildverbiss sei mit Zäunen oder so genannten Drahthosen zwecklos, und deshalb setze man Tubex-Wuchshüllen ein, hatte der Förster sogar ein Exemplar mitgebracht. Im Schutz der Hülle gedeihen die Bäumchen und irgendwann sorgen Sollbruchstellen für die Befreiung. Aus dem Spitalwald, der stärkeres Holz aufweist, werden jährlich 13 000 Festmeter geschlagen und vermarktet. Die größten Kunden der Pfullendorfer Hölzer sind Schwörer Haus in Oberstetten mit 3000 Festmeter und die Bad Saulgauer Firma Strobel mit 4000 Hektar. Von den 1200 Festmetern Hackerholz nimmt ein Teil die Dorfgemeinschaft Lautenbach ab und 150 Kunden gibt es für 1300 Festmeter Brennholz. Als Derbholz in Reisig werden Reste mit weniger als sieben Zentimeter Stärke bezeichnet, das in den Wäldern verbleibt und für die Bodenqualität sehr wichtig ist, erläuterte Jürgen Seyfried.

Mit den aktuellen Holzpreisen könne man gut leben, wies der Förster aber daraufhin, dass man 1980 200 Mark je Festmeter bekommen habe und heute 94 Euro. Forstdirektor Jäger hatte zu Beginn auf das Eschentriebsterben hingewiesen, das auch Pfullendorf betrifft. "Im Volzer Wald sind schon Bestände gefallen", ergänzte Jäger, dass 95 Prozent aller deutschen Eschen absterben werden, weil man den Schädling, einen japanischen Pilz, nicht bekämpfen könne. Sorgen bereitet dem Forstmann das von der EU initiierte Kartellverfahren, das die gemeinsame Vermarktung von Holz und Betreuung von Waldbesitzern durch staatliche Stellen verbieten will. Pfullendorf sei davon weniger betroffen, weil Eigenbeforsterung weiter erlaubt bleibe, ergänzte Jäger. Auf Kreisebene diskutiere man schon Vorschläge, einen eigenen Forstbetrieb zu gründen. Die Einladung der Förster an Verwaltung und Gemeinderat in diesem Jahr wieder eine Waldbegehung durchzuführen, stieß auf Zustimmung.