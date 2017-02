Pfullendorf Pfullendorf: Das Weltcafe' feiert Premiere

Helferkreis "Asyl" bietet neue Begegnungsmöglichkeit im Foyer der evangelischen Christuskirche

Als erstes Projekt des Helferkreises „Asyl“ gibt es ab sofort immer freitags von 16 bis 18 Uhr im Foyer der Christuskirche ein überkonfessionelles Weltcafe, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Eingeladen in diesen Ort der Begegnung sind nicht nur Flüchtlinge, sondern alle Einwohner der Stadt. Überaus gut besucht war der Start des „Weltcafes“ am vergangenen Freitag. In gemütlicher Atmosphäre, bei Kaffee, Tee und Kuchen, war bereits nach kurzer Zeit ein vertrauensvolles Miteinander zu spüren. Auch die Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Kugler unterstrich die Bedeutung und Wichtigkeit des Treffs. "Ob bei interessanten Gesprächen oder beim Kartenspiel, die Anwesenden fühlten sich sichtlich wohl", erläuterte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp, der gleichfalls bei der Premiere mit dabei war, auf Anfrage des SÜDKURIER. Unter den Gästen war auch Pfarrer Issa Gharib. Unter den Besuchern waren einige Flüchtlinge, die seit einigen Wochen in der Unterkunft auf dem Ott-Areal untergebracht sind und schnell fanden sich ein paar Partner zum Kartenspiel. Logischerweise klopfte man keinen Skat, sondern schnell hatte jeder die Regeln von "Uno" verstanden. Das nächste Treffen findet bereits am heutigen Freitag im Foyer der Christuskirche von 16 bis 18 Uhr statt. "Es sind alle interessierten Bürger eingeladen", macht Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp deutlich.