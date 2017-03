Pfullendorf Pfullendorf: Das Parkhaus in der Stadtmitte ist ab 13. März geschlossen

Am Montag, 13. März, beginnt der zweite Bauabschnitt der Sanierung des Parkhauses \"In der Stadtmitte\", die bis zu den Sommerferien dauern. Während der 3,5-monatigen Arbeiten ist das Parkhaus geschlossen.

Ab kommenden Montag, 13. März, ist das Parkhaus in der Stadtmitte für die nächsten 3,5 Monate geschlossen. Grund ist die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten. Bei einem Pressegespräch erläuterten Bürgermeister Thomas Kugler und Stadtwerkechef Jörg-Arne Bias gestern die Detailplanung und baten die Anwohner wegen der Beeinträchtigungen vorab um Verständnis.



Die lärmträchtigen Betonabtragearbeiten werden im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt mit zwei bis drei Wochen erheblich kürzer sein. Nur noch auf den Ebenen fünf und sechs müssen auf 500 Quadratmetern zwischen fünf bis sechs Zentimeter Beton abgetragen werden. Man werde das Gebäude so gut wie möglich schallschutztechnisch abschirmen, verspricht Bias. Bis zu den Sommerferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wobei alle Ebenen nochmals beschichtet werden, obwohl beim ersten Sanierungsabschnitt schon etliche hundert Quadratmeter einen neuen Boden samt Farbe bekommen haben.



"Aber die Farbe war nicht in Ordnung und wir haben beim Hersteller einen Gewährleistungsfall geltend gemacht, so dass jetzt alle Ebenen nochmals beschichtet werden, ohne das uns Mehrkosten entstehen", erläuterte Rathauschef Kugler. Er ergänzte, dass man angesichts der sehr guten Ausschreibungsergebnisse den städtischen Zuschuss um 100 000 Euro auf insgesamt 900 000 Euro verringern konnte, wobei die Gesamtkosten jetzt mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt werden. Dank der guten Kostensituation hat man sich entschlossen auch die komplette Außenfassade zu sanieren und einen neuen Anstrich zu verpassen, was in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war.

Wie geplant wird im zweiten Bauabschnitt auch der Fahrstuhl einer Generalsanierung unterzogen. Das zweite Untergeschoss wird baulich verändert, denn dort werden acht Stellplätze ausgewiesen, die dauerhaft von der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau (GSW) für Bewohner der Seniorenanlage angemietet, die derzeit in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut wird. Noch keine endgültige Lösung hat man für das Erdgeschoss. Man könnte dort weitere Quartiersgaragen einrichten oder auch Lagerräume ausweisen, die beispielsweise von Mietern der Innenstadt angemietet würden, die in ihre Wohnungen über zu wenig Staufläche verfügen. Verworfen wurden hingegen Pläne, im Untergeschoss das Stadtarchiv unterzubringen, wie Bürgermeister Kugler ergänzte. Dies sei aufgrund bautechnischer Probleme nicht möglich.

Neu installiert wurden im obersten Geschoss des Parkhauses Gitter, um Jugendliche daran zu hindern, auf das Dach zu klettern, was in der Vergangenheit immer wieder vorkam, wie Jörg-Arne Bias auf Frage des SÜDKURIER erklärte. Die Akzeptanz des Parkhauses hat sich nach Angaben der Verwaltungsspitze seit dem Abschluss des ersten Sanierungsabschnittes im November 2015 deutlich erhöht, was sich auch an der auf 50 verdoppelten Zahl an Dauernparkern zeigt. Die werden schriftlich über die Sanierung und Schließung informiert und auf andere öffentliche Parkflächen wie den Stadtgartenvorplatz hingewiesen. Für den Monat März müssen sie keine Gebühr zahlen und erst im August gibts dann wieder eine Rechnung.

Angebot

Das Parkhaus zählt sieben Ebenen und bietet nach der Sanierung 152 Stellplätze. Die exakte Zahl ist noch offen, da erst nach den Arbeiten die endgültige Markierung der Parkierflächen erfolgt. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas Kugler werden die Stellplätze vergrößert, so dass statt vier nur noch drei Plätze ausgewiesen. Die ersten 90 Minuten Parkzeit kosten nichts.