Pfullendorf Pfullendorf: Aramäer gründen eigenen Fußballverein

In der Fußballsaison 2017/2018 startet in der Kreisliga C ein neuer Verein – der FC Aramäer e.V. Nach Angaben ihres Vorsitzenden Corc Taraca habe sich schon 27 Spieler beim Verein angemeldet.

Neben dem SC Pfullendorf und TürkSport Pfullendorf gibt es nun mit dem FC Aramäer e.V. einen weiteren Fußballverein in der Kernstadt, dessen Vereinsgründung schon im November 2016 erfolgte und der erstmals in der Runde 2017/2018 in der Kreisliga C am Spielbetrieb teilnehmen wird. Vorsitzender des neuen Vereins ist Corc Taraca, der seit Bekanntwerden der Gründung durchaus mit kritischen Kommentaren bedacht wird. Auch die Stadtoberen stehen dem Projekt skeptisch gegenüber, da Fragen aufkommen, wie man eine solche Aktion mit der viel beschworenen Integration in Einklang bringen könne. Außerdem könnte man anderen Vereinen durch den Weggang von aramäischen Kickern schaden, wird Taraca vorgeworfen, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutert. Doch der Ex-Manager des SC Pfullendorf stellt sich der Kritik. Die Vorbehalte will der bekannte Fußballer, der aktuell in der dritten Mannschaft des SV Großschönach spielt, nicht gelten lassen und holt den Ordner mit den angemeldeten Spielernamen hervor. "Der ist in keinem Verein, der ist auch in keinem Verein, der spielt beim SV Denkingen und die Beiden kommen aus Stuttgart, und können eine doppelte Spiellizenz beantragen", benennt er den Status quo jedes einzelnen Kickers, der künftig für den FC Araämer antreten wird. Von aktuell 27 aufgeführten Spielern sind nur neun in Vereinen aktiv, darunter dem SV Denkingen, TürkSport Pfullendorf und dem FV WaRe, die übrigen zwei Drittel sind keine aktiven Kicker. Sie spielen häufig bei Freizeitturnieren gegen andere aramäische Fußballclubs aus Stuttgart, Frankfurt oder der Schweiz. "Seit sechs Jahren wollen unsere Jungs einen eigenen Verein und ich habe immer Nein gesagt", erläutert Corc Taraca im SÜDKURIER-Gespräch, dass ihm die möglichen Konfliktlinien durchaus bewusst waren und sind.

Denn der FC Aramäer wird keine Jugendarbeit betreiben, wobei Taraca die Gefahr gering einstuft, dass aramäische Kinder keine Vereine mehr finden, weil diese befürchten, dass die Jungkicker später ohnehin abwandern. Auch vor dem Zusammentreffen vor anderen Landsmannschaften in der Kreisliga C ist ihm nicht bange, verweist er auf fünf Aramäer, die aktuell bei TürkSport Pfullendorf spielen: "Die junge Generation kennt sich!" Der Verein hat nach seinen Angaben schon 50 Mitglieder, 27 Spieler, stellt drei Schiedsrichter und dank großzügiger Sponsoren hat man auch Geld in der Kasse. Taraca bestätigt, dass es vor Jahren die Idee gab, dass eine solche Truppe beim SC Pfullendorf als dritte Mannschaft agieren könnte, sich die aramäischen Fußballer dagegen entschieden, weil sie etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten.

Der neue Club hat sich bezüglich der Nutzung von Trainings- und Spielplätzen mit der Stadt bereits abgestimmt, bestätigte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp. Klar ist nach seinen Angaben, dass der arämische Verein sich bezüglich der Nutzungszeiten für die städtischen Sportstätten an den Interessen und Wünschen der bisherigen Nutzer ausrichten muss. Dazu gehört auch die Frage, wer, wann und wie oft auf den neuen Kunstrasenplatz darf, der den maroden alten Kunstrasen ersetzen soll, und für den im Haushalt 300 000 Euro eingeplant sind. Bislang sollen der SC Pfullendorf, der TSV Aach-Linz und der SV Denkingen den Platz gemeinsam nutzen, wobei bisher auch Türksport Pfullendorf seine Heimspiele auf dem alten Kunstrasenplatz ausgetragen hat.

Nach Angaben von Hans-Jürgen Rupp wird es in Bälde ein Gespräch zwischen Verwaltung und den Verantwortlichen des SCP, des TSV Aach-Linz sowie des SV Denkingen geben, denn unklar ist noch, ob der Platz eingezäunt wird oder nicht? Und möglicherweise wird die Sportstätte um ein Kleinspielfeld vergrößert.

Aramäer

Die Gemeinde in Pfullendorf zählt derzeit rund 130 Familien. Ihr Pfarrer, Issa Gharib, hält Gottesdienste ab und unterrichtet auch Religion und Aramäisch an mehreren Schulen. Laienvorsitzender der Gemeinde ist Johannes Tanzi. Die Sprache Aramäisch ist mit dem Hebräischen verwandt. Die heutigen Aramäer gehören meist zum Christentum, vorwiegend zur syrisch-orthodoxen Kirche, die rund sechs Millionen Mitglieder hat.