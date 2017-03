Pfullendorf Pfullendorf: Angebot für Ehe-, Familien- und Lebensberatung wird ausgeweitet

Die Außenstelle der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Pfullendorf ist künftig montags und donnerstags besetzt

Im vergangenen Jahr feierte die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Sigmaringen ihr 40-jähriges Bestehen und seit Oktober 2013 gibt es eine Außenstelle in Pfullendorf, die in der Klosterpassage zu finden ist, wobei der Raum von der Stadt mietfrei zur Verfügung gestellt wird. Seit dem Start hat Familientherapeutin Nina Müller-Martin viel zu tun, wie sie gestern bei einem Pressegespräch erklärte, bei dem ihre künftige Kollegin Andrea Lichtenberger vorgestellt wurde, die künftig montags halbtags in Pfullendorf ist. Müller-Martin ist am Donnerstag ganztägig da und hatte im vergangenen Jahr 200 Beratungsstunden, davon 162 Einzelgespräche und 50 Paargespräche. Da die Wartezeiten bis zu sechs Wochen betrugen, entschloss sich der Träger der Einrichtung, die katholische Kirchengemeinde Sigmaringen, einen zusätzlichen halben Beratungstag anzubieten, der von der 37-jährigen Sozialpädagogin Andrea Lichtenberger abgedeckt wird, die viele Jahre in der Jugendhilfe tätig war und seit 2013 das Beratungshilfeteam verstärkt.

Die Altersgruppe zwischen 40 bis 50 Jahren ist bei der Beratung mit 14 von 37 Fällen am häufigsten vertreten, gefolgt von den 50-bis 60-Jährigen mit elf Klienten. Wenn die Kinder aus dem Haus seien, stellten sich viele Ältere die Frage, was die Beziehung noch zusammenhalte, erklärt Leiterin Brigitte Hepp. Bei den Gesprächen könne man oft auch Impulse für die Entwicklung einer Beziehung geben, berichtet Nina Müller-Martin, dass der Leidensdruck, um zur Beratungsstelle zu kommen, häufig sehr groß ist. Schicksalsschläge, Burn-Out-Situationen oder absolute Grenzüberschreitungen, nennt sie als Gründe, warum die Menschen ihre Unterstützung suchen, wobei Frauen zwei Drittel und Männer ein Drittel der Klientel stellen.

Die Kosten der Einrichtung werden überwiegend von der Kirchengemeinde Sigmaringen getragen, der Kreis gibt jährlich einen Zuschuss von 60 000 Euro und die Klienten sollen 1,5 Prozent ihres Nettogehaltes bezahlen. "Wer 1000 Euro verdient, bezahlt 15 Euro je Stunde", macht Brigitte Hepp aber klar, dass eine Beratung nie am Geld scheitern wird.