Pfullendorf Pfullendorf: Abwassergebühr wird erhöht

Gemeinderat billigt Gebührenerhöhung auf 4,34 Euro je Kubikmeter Abwasser.

An der Erhöhung der Abwassergebühr in diesem Jahr auf 4,34 Euro je Kubikmeter ändert sich nichts und ebenso wenig an der vorgesehenen Senkung auf 3,89 im Jahr 2018. Der Gemeinderat billigte in seiner jüngsten Sitzung diese Gebührenfestsetzung. Ursächlich für dieses Auf und Ab ist die die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Kostenkalkulation. So muss nach dem Gemeindewirtschaftsrecht ein Kostendeckungsgrad von 100 Prozent erreicht und Verluste und Gewinne binnen fünf Jahren ausgeglichen werden.

Im Prinzip muss der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sämtliche Investitionen mit Krediten finanzieren. Die entsprechenden Zinsen und Tilgungsraten erhöhen oder senken dann die Gebühr. Geschäftsführer Jörg-Arne Bias erklärte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates den Kalkulationsmechanismus und machte deutlich, dass man durch Verzicht auf Anschaffungen und Vorhaben kaum an der Gebührenschraube drehen kann. Angesichts von Abschreibungszeiträumen von bis zu 50 Jahren schlage die Investition in neue Kanäle von einer Million Euro bei der Gebührenberechnung mit plus 3,3 Cent zuBuche. Signifikanter sind die Ausschläge, wenn man in der Kläranlage investiert, denn die jeweilige Summe wird auf die jährliche dort behandelte Abwassermenge von etwa 600 000 Kubikmeter umgelegt, was bei einer Investition von 300 000 Euro zu einer Gebührenerhöhung von 50 Cent führt. Bei der aktuellen Erhöhung von vier auf 4,34 Euro gegenüber 2016 müsse berücksichtigt werden, dass man 400 000 Euro an aufgelaufenen Verlusten der vergangenen Jahre ausgleichen musste.

Eine weitere Besonderheit bei der Abwasserbeseitigung ist, dass bei der Vergabe von Investitionsvorhaben die Finanzierung vorab gesichert sein muss. Die bloße Genehmigung der Kreditrahmen durch die Aufsichtsbehörde reicht nicht aus, wie Jörg-Arne Bias im schriftlichen Wirtschaftsplan erläutert. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe durch den Gemeinderat müssen schon Finanzierungszusagen beziehungsweise Kreditangebote von Banken vorliegen. "Die Liquidität des Eigenbetriebes ist durch die Stadtkasse stets gewährleistet", ergänzte der Geschäftsführer bei der Ratssitzung. Hervorragend steht die Kommune bei der Umsetzung der so genannte Eigenkontrollverordnung da. Hierbei wird das Kanalnetz überprüft, in Schadensklassen eingeteilt und deren Umsetzung priorisiert. "Bei der Schadensklasse 1 haben wir wir alles abgearbeitet und sind jetzt eher in Schadensklasse drei unterwegs", erklärte Bias. Bei der Haushaltsklausurberatung hatte CDU-Fraktionschef Roland Brucker schon darauf hingewiesen, dass es für die Ratsmitglieder gänzlich unmöglich sei, die technische Notwendigkeit von Investitionen im Abwasserbereich zu beurteilen. Die Verwaltung müsse die entsprechenden Maßnahmen so angehen, dass die Stabilität der Gebühren genauso wie technische und Umweltaspekte berücksichtigt werden, lautete sein damaliger Vorschlag und in seiner Rede bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes bestätigte Brucker, dass man sich an dieses Prozedere gehalten habe.

Vorhaben

Bis 2021 plant der Eigenbetrieb für Kanalisation, Zuleitungssammler oder Regenüberlaufbecken insgesamt Investitionen von 15,2 Millionen Euro. Allein 1,4 Millionen Euro sind für die Erschließung der ersten zwei Abschnitte des neuen Baugebietes "Oberer Bussen" vorgesehen. Weitere 0,8 Millionen Euro sind dann 2019 eingeplant. Der Anschluss des Ortsteils Tautenbronn an die zentrale Kläranlage kostet rund eine Million Euro und der Anschluss von Brunnhausen an den Ziegelweiher 890 000 Euro. Um das Fremdwasser im Kanalnetz von Stadt, Aach-Linz und Otterswang zu verringern, will man jährlich 50 000 Euro investieren. (siv)