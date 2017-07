Pfullendorf Parkhaus in der Stadtmitte ist nach Sanierung wieder eröffnet

Das Parkhaus in der Stadtmitte in Pfullendorf ist nach einer grundlegenden Sanierung, die 1,4 Millionen Euro kostete und in zwei Bauabschnitten verwirklicht wurde, wieder offiziell für die Nutzer freigegeben.

Exakt 127 Tage dauerte der zweite Bauabschnitt der grundlegenden Sanierung des Parkhauses in der Stadtmitte und gestern wurde der Gebäudekomplex offiziell wieder eröffnet. Mit 1,4 Millionen Euro Gesamtkosten wurde das Budget eingehalten und Stadtwerkechef Jörg-Arne Bias versprach den Anwohnern, dass sie erst in 25 Jahren eventuell wieder mit Baulärm konfrontiert würden. Vor fünf Jahren hatten sich die Verantwortlichen der Stadtwerke, die das Parkhaus betreiben, erstmals Gedanken über Reparaturarbeiten an dem 1995 fertiggestellten Gebäude gemacht. Durch Salzwasser war die Tiefenstruktur des Betons massiv geschädigt worden, die Armierung korrodiert und vor allem die "Mittelachse" war in einem sehr bedrohlichen Zustand, erinnerte Bias bei dem kleinen Festempfang an die Vorgeschichte. Im Aufsichtsrat wurde auch der Abriss des Parkhauses diskutiert. Letztlich einigte man sich auf die Sanierung, wobei die Stadt mit 900 000 Euro zwei Drittel der Kosten übernahm. Der erste Bauabschnitt vom Juli bis Dezember 2015 forderte auch von den Anwohnern viel Geduld, weil damals 80 Prozent der lärmintensiven Betonarbeiten erledigt wurden.

"Wir hatten die Fertigstellung bis zum Beginn der Schulferien versprochen und haben eine Punktlandung", freute sich gestern Bürgermeister Thomas Kugler, dass man auch dank der guten Beratung durch Ingenieur Udo Kopatz während der Bauphase keine unliebsamen Überraschungen erlebte. Saniert wurden auch die sechs Garagen an der Einfahrt und im Untergeschoss entstehen Quartiersgaragen, die unter anderem von der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau (GSW) genutzt werden, die gegenüber am Stadtsee ihr Projekt für betreutes Wohnen verwirklicht. Dank der guten Ausschreibungsergebnisse konnte man neben den 7200 Quadratmetern im Gebäudeinnern auch noch 1000 Quadratmeter Außenfläche streichen. Die Zufahrt wurde verbreitert und 200 LED-Leuchten installiert. "Es gibt keine schmutzigen Schmuddelecken mehr", ergänzte Bias, dass man durch diese optischen Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Benutzer deutlich erhöhte. Der erneuerte Aufzug wird in der nächsten Woche fertiggestellt und binnen Monatsfrist werden auf jeder Ebene auch Vidoekameras installiert. "Wir haben auch vier Elektrotankstellen eingerichtet", informierte Bias die Besucher, dass die Stadtwerke die Schaffung einer Ladeinfrastruktur für die kommende Elektromobilität als wichtige Zukunftsaufgabe sehen. Wer während des Parkens die Schnelllademöglichkeit für sein E-Auto nutzt, muss für den Strom nichts zahlen. Ein Parkschein wird allerdings fällig, wenn dies länger als 90 Minuten dauert. Im Anschluss besichtigten Anwohner, Gemeinderäte, Verwaltung und Handwerker das sanierte Gebäude, bewirtet von den Trachtenfrauen.

Parkhaus "Stadtmitte"

Die Sanierung des Parkhauses in der Stadtmitte kostet insgesamt 1,4 Millionen Euro und wurde in zwei Abschnitten seit 2015 verwirklicht. Dank guter Ausschreibungsergebnisse konnte der zugesicherte städtische Zuschuss um 100 000 Euro auf 900 000 Euro verringert werden. Im obersten Geschoss wurden Gitter montiert, um Jugendliche zu hindern, auf das Dach zu klettern. Das Parkhaus hat sieben Ebenen und bietet jetzt 157 Stellplätze, nachdem die Flächen vergrößert und statt bislang vier nur noch drei Stellplätze ausgewiesen sind. Die ersten 1,5 Stunden sind kostenfrei, und jede weitere halbe Stunde kostet 50 Cent. (siv)