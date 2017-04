Pfullendorf Pächterwechsel im "Seeparkrestaurant"

Es gibt neue Angebote für die neue Saison und Heike Gäng beendet den Vertrag mit dem Eigenbetrieb zum 30. September

Bei einem Pressegespräch informierte Stadtwerkechef Jörg-Arne Bias, dass es zum Ende der Sommersaison einen Pächterwechsel im "Seeparkrestaurant" geben wird – Heike Gäng hat zum 30. September um die Vertragsauflösung gebeten, um sich einen neuen Wirkungskreis zu suchen. Bis dahin wollen Gäng und ihr Team nochmals richtig Gas geben und haben deshalb die Speisekarte rund erneuert. "Wir wollen ein mediterranes Flair bieten", rührt Bias schon die Werbetrommel. Statt Zwiebelrostbraten und Bratensoße erwartet die Gäste künftig eine leichtere Küche, die mit Ausnahme von Dienstag täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet hat. Mitten in der Sommersaison organisieren die Macher des Seeparkrestaurants gemeinsam mit dem Wasserskiparkteam und dem Tauchzentrum Sonntag am 15. Juli eine Beachtparty, kündigt Bias an. Der Geschäftsführer bedauert, dass das 13-jährige gute Vertragsverhältnis mit Heike Gäng endet, aber man habe Verständnis für ihren Schritt. Man habe nun ausreichend Zeit, um sich auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger beziehungsweise Nachfolgerin zu machen, ergänzt Bias, dass man derzeit nicht aktiv sei.

In den nächsten Wochen startet auf dem angrenzenden Gelände auch die Veranstaltungssaison mit vielen Höhepunkten. Los geht es am 16. Juni mit der zweiten Auflage des Brassfestivals "Musikprob", das bis zum 18. Juni dauert. Tradition haben mittlerweile die "Biker-Days", die vom 7. bis 9. Juli stattfinden und vom 28. bis 29. Juli sind wieder sämtliche Stars beim Mallorca-Schlager-Festival in Pfullendorf zu hören und zu sehen. Und vom 11. bis 12. August wird der Seepark beim Reggeafestival wieder zur Dancehall und Festwiese.