Pfullendorf Osterferienprogramm steht  Anmeldung ab nächste Woche

Das Kinder- und Jugendbüro bietet wieder ein umfangreiches Osterferienprogramm.

Die Sorge, dass es in den Osterferien langweilig werden könnte, ist unbegründet. Denn auch in diesem Jahr hat das Kinder- und Jugendbüro wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Basteln, Backen, Kino, Frühlingstrommeln, eine Osterrallye und ein Fußballturnier gehören dazu. Auch ein Ausflug auf den Affenberg ist geplant. „Zwei Wochen bieten wir fast jeden Tag etwas an“, sagte Sarah Mahlenbrey in einem Pressegespräch. Erfahrungsgemäß sei die Nachfrage groß. Um sich eine Platz zu sichern, sollten sich Interessenten rasch anmelden. Das Programm wird dieser Tage in allen Schulen verteilt. Außerdem haben sich die Stadt Pfullendorf, das Kinder- und Jugendbüro sowie die Kinder- und Jugendkunstschule (KiJuKu) zusammengetan, um einen Seifenkisten-Workshop anzubieten. Es ist der Auftakt zu einem Projekt, das auf einen längeren Zeitraum angelegt ist. Ein Spaß-Event mit Seifenkisten anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt Pfullendorf schwebt als Idee darüber. Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu schilderte, dass man mit dem Osterferien-Angebot zunächst einen Versuchsballon starte, um zu sehen, wie die Seifenkisten-Werkstatt angenommen werde.

Mit Antje Fischer (66) steht Till Schilling, dem Leiter der KiJuKu, eine engagierte Unterstützerin zur Seite. Seit einem Jahr lebt die pensionierte Mathe- und Physiklehrerin in Pfullendorf und hatte bereits in Nordrhein-Westfalen diverse Seifenkisten-Projekte unter ihrer Fittiche. „Ich sehe das als fächerübergreifende MINT-Projekt, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik“, erklärte sie. Kreativität, technisches und handwerkliches Know-How treffen aufeinander. Fürs Erste stehen zwei Bausätze, die von Stadt und Sparkasse gesponsert wurden, zur Verfügung. Aus Einzelteilen werden Grundschulkinder die fahrbaren Untersätze in der KiJuKu-Außenstelle (Metzgergasse) zusammensetzen. Sie dürfen an vier Projekttagen unter Anleitung von Schilling und Fischer feilen, raspeln, schleifen, bohren, leimen, verschrauben und bemalen.

Anmeldung zu allen Angeboten ab Donnerstag, 30. März, 16.30 bis 21 Uhr, im Kinder- und Jugendbüro, Pfleghofgraben.