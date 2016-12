Kreis Sigmaringen Norovirus grassiert im Kreis Sigmaringen

Der Brechdurchfälle hervorrufende Norovirus grassiert auch im Landkreis Sigmaringen. Dies bestätigt bei einer SÜDKURIER-Anfrage im Gesundheitsamt die Pressesprecherin Sabine Stark im Landratsamt. So sind seit Anfang September 86 Fälle registriert worden, die als diagnostisch gesichert gelten. Im Vergleichsjahr 2015 waren es zu diesem Zeitpunkt 27 Fälle – eine mehr als dreifache Steigerung.

Vor allem Gemeinschaftseinrichtungen sind davon betroffen, berichtet Sabine Stark. In Kindergärten und Schulen im Kreis würden verstärkt Magen-Darm-Infekte gemeldet. Allerdings geht das Gesundheitsamt davon aus, dass die realen Zahlen an Betroffenen deutlich höher liegen als bisher nachgewiesene Fälle, sagt die Pressesprecherin.

Ein verstärktes Auftreten von Durchfallerkrankungen kann auch Jürgen Winter, Facharzt für Allgemeinmedizin in Pfullendorf, in den vergangenen drei Wochen in seiner Praxis bestätigen. Der Mediziner differenziert jedoch zwischen dem Norovirus, dem Rotavirus (besonders gefährlich für Kleinkinder und Säuglinge), dem Adenovirus, der die Atemwege befällt, und Astroviren, die ebenfalls Erbrechen, Durchfall, Fieber und Bauchschmerzen auslösen. Die Therapie sei in der Regel die gleiche. Und nicht bei jedem müsse der Stuhlgang untersucht werden. "Den Aufwand mache ich in den wenigsten Fällen". Nur wenn einer nach vier Tagen immer noch keine Linderung verspürt, würde der Stuhlgang zur Untersuchung eingeschickt. Gesteuert werden könne der Heilungsprozess auch, je nach Berufsstand oder abhängig von der Situation bei Erkrankungen in der Familie, über eine längere Krankmeldung.

Patienten aus der Rehabilitationsklinik in Bad Saulgau berichten, dass Ärzte und Pfleger am Norovirus erkrankt seien und infizierte bettlägerige Patienten unter Quarantäne gestellt werden mussten.

Erklärt wird vom Regierungspräsidium in Stuttgart als Hauptgrund für die starken Winterepidemien das Auftreten neuer, immunologisch veränderter Varianten des Norovirus. Diese würden vom Immunsystem der Bevölkerung nicht mehr so gut erkannt und könnten daurch zu hohen Erkrankungen führen. Wie das Regierungspräsidium erläutert, werden höchste Neuerkrankungsraten insbesondere bei Säuglingen und Kindern im Alter von unter fünf Jahren verzeichnet. Die Erreger würde über Stuhl oder Erbrochenes von erkrankten Menschen, aber auch über kontaminierte Speisen und Getränke übertragen.



Die starken Brechdurchfälle durch Noroviren könnten rasch zu einem Flüssigkeitsmangel im Körper führen, welcher sich durch ein ausgeprägtes Schwächegefühl oder durch Schwindel bemerkbar machten. Das Landesgesundheitsamt empfiehlt daher den Erkrankten, ausreichend viel zu trinken, sich körperlich zu schonen und den Kontakt mit anderen Personen möglichst zu vermeiden. Meist würden die Beschwerden nach einem bis zwei Tagen vollständig abklingen. Schützen könne man sich nur durch sorgfältige Hygiene und Abstand zu den Betroffenen, rät das Gesundheitsamt. Auch nach Abklingen der Symptome sollten Erkrankte mehrere Wochen verstärkt auf ihre Händehygiene achten.