Pfullendorf Neues Häs für die O-Town-Gugge

Eine neue Farbgebung mit Schwarz, Blau und Grau und verschiedene Materialien sind vorgesehen für das neue Häs der Guggemusik.

Pünktlich zur langen Fasnetssaison zeigt sich die O-Town-Gugge aus Otterswang in einem neuen Guggehäs. Die O-Town-Gugge hat laut einer Mitteilung von Bettina Matt rund 50 Mitglieder und ist die närrische Sparte des Musikvereins Otterswang. Die Guggenmusik wurde im Jahr 2000 als Fischermän’s Friends gegründet, die Namensänderung in O-Town-Gugge in Anlehnung an das Heimatdorf erfolgte im Jahr 2005.

Immer wieder wurde das Thema Guggehäs in der Vergangenheit aufgegriffen, ehe sich im Sommer 2015 ein Kreativ-Team bildete und das Projekt Guggehäs in die Tat umsetzte. "Ein neuer, schicker Look musste nach über zehn Jahren endlich her", heißt es in der Mitteilung von Bettina Matt weiter.

Das alte Häs mit schwarzem Rock, schwarzer Sweatjacke und rotem oder blauem Zottelfell-Oberteil kleidete die Guggenmusiker schließlich bereits seit 2003. Die neue Farbgebung des Guggehäs mit Schwarz, Blau und Grau und verschiedenen Materialien sowie die Variante zwei mit Rock und Weste kamen bei den Mitgliedern der O-Town-Gugge sehr gut an.

Nach der Fasnet 2016 wurde der finale Entwurf des neuen Guggehäs mit schwarz-blauem Rock und Fellelementen sowie schwarz-blau-grauer Weste mit Fellelementen präsentiert.

Eine schwarze Hose unter dem Rock, eine Sweatjacke oder Softshell-Jacke mit Schriftzug, ein Poloshirt mit Schriftzug und eine farblich passende Kopfbedeckung wie Mütze, Stirnband oder Baseball-Cap runden das neue Guggehäs der Musiker ab.