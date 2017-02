Pfullendorf Neuer Kommandeur in Skandal-Kaserne Pfullendorf kommt am 1. März

Neuer Kommandeur in Skandal-Kaserne Pfullendorf kommt am 1. März

Der als Konsequenz aus dem Bundeswehr-Skandal von Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) angekündigte Führungswechsel im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen wird zum 1. März vollzogen.

Dann werde das Ausbildungszentrum formal an Oberst Carsten Jahnel übergeben, teilte das Presse-und Informationszentrum der Bundeswehr in Strausberg mit. Grund des Führungswechsels sind entwürdigende Behandlungen von Soldaten und demütigende Rituale in der Kaserne. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte die Missstände als „bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur“ kritisiert. Mehrere Soldaten wurden suspendiert. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.