Pfullendorf Neuer Kindergarten in Pfullendorf bekommt zwei Stockwerke

Pläne für einen neuen Kindergarten im "Roßlauf" wurden im Gemeinderat präsentiert.

Binnen eines Jahres soll der neue Kindergarten "Roßlauf" gebaut und spätestens Ende Dezember 2018 oder Januar 2019 bezugsfertig sein, wobei der Kostendeckel von drei Millionen Euro inklusive Einrichtung und Außenanlage nicht überschritten werden darf. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp die von Stadtbaumeister Jörg-Steffen Pete selbst entwickelte Entwurfsplanung vor. Das Gebäude wird in Holzständerbauweise errichtet und bietet auf 900 Quadratmetern vier Gruppen viel Platz, darunter einer Krippengruppe. Im Erdgeschoss werden die Kinderkrippe sowie eine Gruppe für Drei- bis Sechsjährige, denen wie den zwei anderen Gruppen eine Ganztagesbetreuung angeboten wird. Dazu gibt es Sanitärräume und Ruheräume für die Kinder und für Eltern wird ein kleines Cafe' eingerichtet. Direkt neben der Eingangstür ist das Büro der Leiterin, die durch ein großes Fenster sieht, wer kommt und wer geht und es gibt noch einen Indoor-Spielbereich. Das Obergeschoss, in dem die zwei anderen Gruppen in rund 60 Quadratmeter großen Räumen untergebracht sind erreicht man über die Treppe oder einen Aufzug. Oben gibts noch eine 60 Quadratmeter große Bewegungshalle. Und es wird noch eine Rutsche eingebaut, von der die Kinder vom OG direkt in den Außenbereich rutschen können. Dort ist der Spielplatz für die Krippenkinder durch eine Hütte abgetrennt. Die Pläne stießen beim Kiga-Team und dem Elternbeirat auf große Zustimmung, erklärte Rupp, dass nach der Sommerpause erfolgt die Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer erfolgt, der mögliche Veränderungen stets mit dem Rat beziehungsweise dem Stadtbauamt abzuklären hat.

Evangelisches Tagheim

Der Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde hat den Zusatz "Familienzentrum" bekommen und will das Ereignis beim Sommerfest am morgigen Sonntag, 25. Juni, würdig feiern. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst im Freien statt und im Anschluss gibt es eine Familienolympiade. Für die Bewirtung ist bestens gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Kirche gefeiert und anschließend dort auch gegessen. (siv)