Pfullendorf Neue Betrugsmasche: Eine Wohnung zu gut, um wahr zu sein

Betrüger inserieren Immobilien auch in Pfullendorf, die es tatsächlich nicht gibt. Über Airbnb sollen Kaution und eine Monatsmiete im Voraus bezahlt werden, dabei bietet diese Plattform für Ferienunterkünfte diesen Service gar nicht an. Die Polizei spricht von Vorausgebührenbetrug.

Eine Wohnung mit 60 Quadratmetern für 390 Euro warm ist selbst für Pfullendorf ein Schnäppchen, doch mit diesem Angebot wird kein Interessierter glücklich: Eine an der Strittmatterstraße inserierte Wohnung gibt es so nicht, die Bilder sind gefälscht und der Englisch-sprechende Besitzer sitzt wahrscheinlich auch nicht auf einer Ölplattform in der Nordsee. Mindestens einer ist dieser Betrugsform bereits aufgesessen: "Fuck, hab schon angezahlt" schreibt ein Nutzer in dem sozialen Netzwerk Facebook, als jemand vor dieser Anzeige warnt.

Wer sich für die Anzeige interessiert hat, zahlt im schlimmsten Fall viel Lehrgeld. Nach einem kurzen Mailwechsel erklärt der vermeintliche Vermieter Staffan Asplund, dass vor einer Besichtigung die Kaution in Höhe von 500 Euro und eine erste Monatsmiete fällig sind. Aus Sicherheitsgründen solle das über Airbnb laufen – diese Plattform ist eigentlich dafür gedacht, Zimmer und Unterkünfte für befristete Zeit zu finden. "Airbnb wird dir einen Mitarbeiter mit den Schlüsseln und den Kontaktdaten schicken, dann kannst du dir das Appartement ansehen", verspricht Asplund. Er spricht auch von einem Airbnb-Treuhandkonto und versichert, dass das Geld am gleichen Tag erstattet wird, falls die Wohnung nicht angemietet wird. Doch Airbnb hat weder einen persönlichen Kontakt vor Ort noch ein Treuhandkonto: "Das ist nichts, was wir anbieten", sagt Airbnb-Pressesprecher Julian Trautwein, mit normalen Mietverhältnissen hätten sie auch nichts zu tun.

Die Bilder, die Asplund auf Anfrage schickt und die auch aus einem Katalog stammen könnten, wurden nicht in Pfullendorf aufgenommen: Ein Blog warnt mit diesen Bildern vor Wohnungsbetrug, damit wurden bereits Wohnungen in Wasserburg am Bodensee und Vaterstetten in Oberbayern angeboten. Solche betrügerischen Inserate sind nicht neu, die Vorgehensweise über Plattformen wie Airbnb sowie das Angebot im ländlichen Raum allerdings schon. Die Polizei warnt vor dem sogenannten Vorausgebührenbetrug. Köder seien meist besonders günstige Wohnungen: Die inserierte Wohnung müsste laut Mietspiegel eines Immobilienanbieters 421,80 Euro kosten – kalt. Eine Anzeige liegt bei der Pfullendorfer Polizei laut Pressestelle aber noch nicht vor.

Inseriert sind die Immobilien meist online auf Plattformen wie Immobilienscout24, laut Pressesprecherin Sonja May kommen betrügerische Angebote immer wieder vor. "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere technischen Sicherungsmaßnahmen immer weiter zu optimieren." Doch auch die Betrüger würden ihre Strategie kontinuierlich anpassen. Wenn ein Verdacht sich erhärte, werde das Angebot gelöscht und das Anbieterkonto gesperrt. Das Unternehmen stelle teils auch Strafanzeige, aber: "Nach unserem Kenntnisstand konnte leider bislang kein Täter ermittelt werden." Das Pfullendorfer Angebot ist inzwischen offline.