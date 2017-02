Pfullendorf Narren schnellen um die Meisterschaft

84 Teilnehmer messen sich beim Preisschnellen in Pfullendorf. Florian Weißhaupt wird erneut Stadtmeister mit 49,5 von 50 möglichen Punkten.

Wer sich das Preisschnellen auf dem Pfullendorfer Marktplatz anschaut, braucht sprichwörtlich ein dickes Trommelfell. Für knapp 90 Minuten gehört der Platz den Narren allein, 84 Teilnehmer haben sich dafür angemeldet. Der jüngste war vier Jahre alt, der älteste zählte 71 Jahre. Einer nach dem anderen ließ seine Karbatsche klingen. Beim traditionellen Wettbewerb der Narrenzunft Stegstrecker zählte die Technik, gemessen in Kriterien wie Führung und Knallentwicklung.

Sina Müller betrat als erste den Platz vor dem Preisgericht und Narrenbolizist Walter Rossknecht, der die Moderation übernahm – Konrad Grathwohl fiel krankheitsbedingt aus. Beim Schnellen stemmt Sina Müller die linke Hand in die Seite, die andere führt die Karbatsche. Von links nach rechts, es knallt einige Male. Sina Müller lacht, als sie zurück in die Reihen der Stegstrecker geht. "Das hast du prima gemacht", lobt Rossknecht. Der Auftakt ist gemacht, nach ihr schnellen weitere Mädchen der Altersgruppe acht bis 13 Jahre. Auch die Zunftgruppen treten in den Wettbewerb, darunter Till Bauer von den Hänsele. Er sagt: "Da gehören viele Faktoren dazu, der ganze Körper muss sich bewegen." Er lobt, wer erstmals dabei ist. "Normalerweise lernt man das von Kindesbeinen an."

Nicht so Familie Waitschull. Nachdem sich die Zunft im Kindergarten vorstellte, habe der fünfjährige Heiko seinen Eltern ganz stolz verkündet, dass er am nächsten Samstag einen Termin hat: Schnellen üben. Bruder Lars und Mutter Susanne schlossen sich an, nach einer Woche Training traten sie jetzt beim Preisschnellen an. Nicht jede reißende Armbewegung erzeugte dabei einen Knall, den Respekt der Narren verdienten sie sich dennoch. "Das tut ja auch weh", erinnert Bauer von den Hänsele. Und wer Waitschulls genau ansieht, erkennt auch einige Blessuren: Einen roten Fleck an Lars' Backe oder eine kleine Wunde an Susanne Waitschulls Handgelenk. Lautstärke allein genügt beim Schnellen eben nicht, es kommt auf die Technik an.

Nachdem im vergangenen Jahr bei Regen nur wenige Zuschauer das Spektakel betrachteten, zeigten sich in diesem Jahr einige mehr – auch wenn sich erste Regenwolken bereits am Himmel abzeichneten. "Wir hatten Glück mit dem Wetter", sagt Florian Weißhaupt. Er hatte auch ein gutes Händchen beim Schnellen und wurde wie im Vorjahr zum Stadtmeister gekürt – mit 49,5 von 50 möglichen Punkten. Wenn er das im nächsten Jahr wieder schafft, darf er den Wanderpokal behalten. Das sei noch nie vorgekommen, wie er sagt.





