Namenssache

Mit Namen ist das so eine Sache. Zwar behauptet ein Sprichwort, die seien Schall und Rauch, aber so einfach kann man es sich nicht machen. Ich will mich aber jetzt nicht mit den Nachnamen beschäftigen. Die wurden ja erst später eingeführt, als es zu viele Leute mit dem gleichen Namen gab. Da wurden dann zusätzliche Bezeichnungen kreiert, die sich oft nach dem Beruf richteten oder auch nach dem Wohnort. Bei den Vornamen ist das nicht so. Die germanischen Rufnamen waren bis zum 4. Jahrhundert nach dem Prinzip aufgebaut, zwei Namenglieder sinnvoll zu verbinden. Als Beispiel nehmen wir mal Gud-run, oder Sieg-run (-run steht für Zauber, Geheimnis), Ger-hart oder Ger-not (ger steht für Speer, hart für hart, streng). In der Neuzeit waren es dann oft biblische Namen oder solche von Heiligen, die den Geschmack der Eltern trafen. Bei der 68er-Generation waren revolutionäre Namen beliebt. Studentenführer Rudi Dutschke nannte seinen Sohn Che nach Ernesto Che Guevara. Wie dem auch sei, ohne Namen geht nichts. Und verändern darf man den nicht so einfach. Das musste auch eine Pfullendorferin erfahren, die mit einer Reisegruppe den winterlichen Temperaturen entfloh und sich deshalb ein paar Tage auf einer Balearen-Insel erholen wollte. Beim Hinflug ging alles glatt. Ticket am Abfertigungsschalter vorgezeigt, den Ausweis dazu, Koffer aufs Band und ab ins Flugzeug. Es war auch ein wirklich schöner Urlaub. Nur wäre der beinahe deutlich verlängert worden. Denn die spanischen Zöllner wollten die Frau nicht mehr ins Flugzeug lassen, als sie sich nach dem heimischen Baden (bekanntlich dem schönsten Land in Deutschlands Gauen) sehnte.

Auf dem Ticket stand nämlich ein anderer Vorname als im Ausweis. Ein französisch angehauchter Vorname, gefolgt vom richtig deutschen Johanna stand da auf dem Plastikkärtchen mit dem Bundesadler. Auf dem Ticket genügten die vier Buchstaben, mit denen sich die Urlauberin üblicherweise anreden lässt. Eine Abkürzung von Johanna, die wir an dieser Stelle nicht nennen wollen. Für die Spanier war klar: Es kann sich nicht um dieselbe Person handeln. Die Mitreisenden schworen, dass das nicht zutreffe, boten eidesstattliche Erklärungen und Anrufe bei der deutschen Botschaft an. Gebete und die Möglichkeit, vielleicht ein paar Scheinchen zum Ticket zu legen, wurden angedacht und wieder verworfen. Schließlich, erst nach langen Erklärungen und der Zuhilfenahme einer Dolmetscherin, wurden die Spanier einsichtig. Kürzlich habe ich übrigens mitbekommen, wie mir eine gut bekannte Pfullendorferin auf die Frage nach ihrem Namen den französischen Ausdruck benutzte. Dabei ist Cäcilia doch eigentlich auch nett. Diese Heilige, Jungfrau und Märtyrerin der frühen Kirche ist Patronin der Kirchenmusik. Celine ist übrigens die weibliche Form von Marcel. Das nur zum Verständnis. Cäcilie heißt im Französischen Cécile.

