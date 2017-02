Pfullendorf Närrische Zeitreise beim Turnerball

Drei Stunden hochunterhaltsamer Klamauk, Sport und Tanz. Die Stadthalle ist bei der Fasnetsveranstaltung des TV Pfullendorf bis zum Bersten gefüllt.

Pfullendorf – Ein Turnerball, der nicht nur dem närrischen Geschmack entsprach. Auch die Verantwortlichen des TV Pfullendorf dürften sich über den regen Zuspruch freuen. Da wurde kurze Zeit nach Hallenöffnung fleißig nachgestuhlt, so dass rund 400 Narren und Närrinnen in der Stadthalle einen Platz fanden. Zeit war auch das Motto, unter dem sich die acht Programmpunkte vereinigten. Und passend dazu moderierten Gerda Gebert als Madame "Gegenwart" und Petra Weikert als ihr digitaler Gegenpart "Zukunft".

Das Motto des Abends: "Komm mit auf die Zeitreise!" Und die Gäste wurden gleich richtig eingestimmt von der Gruppe "Longlines" und der ersten Polonaise, die sich durch den Saal schlängelte. Eröffnet wurde das Programm durch die Zukunft des Vereins, nämlich mit den Turnermädchen. Sie führten das Publikum mit ihrem Piratentanz geradewegs in die Vergangenheit. Dann hatte Putzfrau Veronika Treubel, neben den Harzflecken ihrer Handballer, kleine Dinge zu beklagen. So zum Beispiel über den neu eingestellten Facility-Manager der Stadt, der ihr die gemeinsame Benutzung der Putzutensilien verordnete. Nach so viel "G'schwätz wia G'moled" ging es bei den Schwimmern von Stephanie Grießhaber sportlicher zu. Da zeigten die jungen Ägypter nach einigen Sprungkombinationen eine stabile Menschen-Pyramide. Nach so viel sportlicher Narretei durfte auch das Publikum zur ersten Tanzrunde auf die Tanzfläche. Die Rope Skipper zeigten zu fetziger Rockmusik, was sie einstudiert hatten. Und als Dreingabe lieferten sie einen Tanz ohne ihre gewohnten Seile. Dermaßen mit dem Sound der 50er Jahre angeheizt, ließen die fünf Musiker eine Tanzrunde mit Rock & Roll folgen. Jetzt blickten die Montagsmänner närrisch in die Zukunft: "Der Turnverein in 200 Jahren." Da gab es vom Lauftreff mit Atemmasken bis hin zum Volleyball-Match auf dem Mond sinn- und unsinniges zu erleben.

Nach einer Tanzrunde mit Countrymusik prämierten Iris Frick und Ingrid Strobel die zahlreich Kostümierten. Gewonnen haben die Froschkönige der Stadtmusik, die ein Froschlied zum Besten gaben. Die Mittwochsfrauen ließen die goldenen 70er mit ihrer Steppaerobic und Zumba in bunten Farben aufleben. Und es oblag Stephanie Grießhaber und Sängerin der Longlines, Christine Hölzel, mit dem Song "You're the one that I want" die Laune aufzuputschen. Zum Schluss durften alle närrischen Darsteller nochmals auf die Bühne und der Pfullendorfer Narrenmarsch ließ die Stadthalle erneut erbeben.

Mitwirkende

Mädchenturnen mit Heike Müller, Handball-Putzfrau Veronika Treubel, Schwimmer mit Stephanie Grießhaber, Rope Skipper mit Lea Hottenroth, Montagsmänner mit Heinz Siegel: Mittwochsfrauen, Aerobic, Fit-Mix und Twenty-Up: "Die goldenen 70er". Stephanie Grießhaber und Christine Hölzel: "Grease". Iris Frick und Ingrid Strobel: Kostümprämierung. Gerda Gebert und Petra Weikert: Moderation. (ror)