Pfullendorf Nachwuchstänzer zeigen in der Stadthalle ihr Können

Pfullendorf – Die Ballettgruppen der Volkshochschule (VHS) Pfullendorf sowie aus Immenstaad und Überlingen zeigten gemeinsam in der Stadthalle ihre Ballett- und Tanzkünste. Schon im ersten Teil der Aufführungen, dem "Regenbogen-Märchen", traten rund 100 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren auf die Bühne. Einige der Tänzer haben erst im September vergangenen Jahres, manche auch erst in diesem Februar die Ballettschuhe erstmals angezogen.

Die verschiedenen Ballettgruppen durften im Rahmen der Märchen-Aufführung die verschiedenen Blumen von Mohnblumen bis Veilchen tänzerisch präsentieren. Dabei war dem ein oder anderem jungen Akteur die Aufregung beim ersten Auftritt auf einer großen Bühne anzumerken. Doch darauf hatte Hermine Reiter das Publikum in der restlos ausverkauften Pfullendorfer Stadthalle bei ihrer Begrüßung schon vorbereitet. Auch für die Verantwortlichen galt es, Neuland zu betreten. Zwar war dies bereits die siebte Auflage von "Let's dance", aber der gemeinsame Auftritt der drei verschiedenen VHS-Standorte war eine Premiere.

Nach einer kurzen Pause waren dann die Gruppen Kreativer Tanz, Hip-Hop und Street Dance der VHS Pfullendorf mit knapp 70 Akteuren an der Reihe. Den Auftakt bildeten die Jüngsten – die "Schmetterlinge" – die sich vor den Augen der Zuschauer von Raupen in hübsche Schmetterlinge verwandelten. Ein Trio und ein Duett wagten es, sich anschließend in der freien Improvisation auszuprobieren. Dabei war dem Auftritt nichts anderes vorgegeben als die Musik, welche die jungen Frauen inspirieren sollte. Die "Cool Kids" zeigten eine Hip-Hop-Choreografie, die sich aus eigenen erfundenen Schritt- und Armkombinationen zusammensetzte. Die Tanzgruppe "Smile and Dance" präsentierte anschließend kreativen Tanz und Modern Dance auf der Bühne.

Die zahlenmäßig größte Gruppe "Step Forward" präsentierte gleich drei Tänze. In diesen waren vorgegebene Tanzmoves enthalten, doch der größte Teil wurden von den Tänzerinnen selbst erarbeitet. Zum Finale kamen nochmals alle Gruppen auf die Bühne und wurden von Hermine Reiter vorgestellt. Ihr Dank galt auch den beiden Dozentinnen Bianca Kummer und Sonja Heubeck mit den Worten: "Vielen Dank für die Arbeit, um den Mädchen das Lächeln ins Gesicht zu schreiben." Denn Spaß, Freude und Bewegung sollen bei allen Tänzerinnen im Vordergrund stehen und nicht das Streben nach absoluter Perfektion. "So kann jede Tänzerin ihren Körper entdecken und tanzen, wie es zu ihr passt", erläuterte sie weiter.

