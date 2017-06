Pfullendorf Nachbarschaftshilfe nimmt Arbeit auf

Die Nachbarschaftshilfe des Caritativen Fördervereins geht mit 15 Helfern an Start. Für Aufgaben aus dem Bereich Gartenarbeit werden noch Männer und Schüler gesucht. Die Nachbarschaftshilfe bietet Unterstützung und Entlastung für ältere Menschen.

Pfullendorf – Der Caritative Förderverein der Seelsorgeeinheit Wald hat zu einem Informationsnachmittag eingeladen, um den Startschuss für die neu errichtete Nachbarschaftshilfe zu geben. Nach der Begrüßung gab der Vorsitzende Adalbert Schmid einen Rückblick und informierte die Gäste über die Errichtung der Nachbarschaftshilfe. Mit der Gründung des Caritativen Fördervereins der Seelsorgeeinheit Wald wurden die Grundlagen geschaffen, eine Nachbarschaftshilfe zu errichten.

Ziel soll es sein, ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind oder Unterstützung im Alltag benötigen, mit einem kleinen Hilfsangebot zu unterstützen. Gerade im ländlichen Raum wird es immer schwieriger, die alltäglichen Einkäufe, Arztbesuche oder sonstigen Besorgungen ohne eigenes Auto zu tätigen. "Dabei kommen immer mehr Menschen in diese schwierige Situation", sagte Adalbert Schmid. "Die Kinder ziehen fort und plötzlich ist man nicht mehr mobil", führte er weiter aus. Gerade ältere Menschen hängen an Haus und Garten, stoßen aber mit zunehmendem Alter an ihre Grenzen. Da könne auch das neue Angebot durch den Regiobus nicht immer helfen, denn viele Orte und Weiler liegen gar nicht auf dessen Route.

Der Wunsch nach einem Nachbarschaftshilfeverein kam aus der Bevölkerung, zum Beispiel aus Aach-Linz. Hier gibt es kein Lebensmittelgeschäft mehr, man kann den alltäglichen Bedarf über den Wochenmarkt alleine nicht decken. Mit dem Start der Nachbarschaftshilfe möchte der Verein dazu beitragen, dass auch die älteren Menschen die Möglichkeit haben, Hilfe zu erhalten, wo sie zeitlich begrenzt benötigt wird.

Die Hilfe ist generell von Konfession, Nationalität oder Hautfarbe unabhängig und wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Adalbert Schmid betonte aber auch im gleichen Atemzug: "Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen Hilfsorganisationen sein, sondern bei größeren Anforderungen vermittelnd wirken." "Wir dürfen keine pflegerischen Tätigkeiten oder ganztägige Betreuung übernehmen, dazu haben wir kein Fachpersonal", führte er weiter aus. Hier sei die Sozialstation St. Elisabeth die richtige Adresse, welche der Nachbarschaftshilfeverein als Nachfolgeorganisation der Krankenpflegevereine unterstützt. Der Wirkungskreis bezieht sich auf die Gemeinden von Aach-Linz, Wald, Sentenhart und Walbertsweiler.

Als Vorsitzender des Nachbarschaftshilfevereines fungiert Adalbert Schmid. Seine Stellvertreterin ist Monika Lohr. Das Amt des Kassierers übernahm Berthold Schlachter und Heidi Stark ist die Schriftführerin. Eine entscheidende Schaltstelle ist die Einsatzleitung, welche von Renate Lang geleitet wird. Sie ist die Anlaufstelle sowohl für Hilfesuchende als auch für Helfer. Hier war der neu gegründete Verein schon recht erfolgreich und zählt zwei Männer sowie 13 Frauen zu seinem Helferkreis. Wie Schmid betonte, benötigt der Verein aber gerade männliche Hilfe hauptsächlich für Gartenarbeiten. Dabei seien auch Schüler, die aber mindestens 16 Jahr alt sein müssen, willkommen.

Für seine Hilfe stellt der Verein einen Stundensatz von 11 Euro in Rechnung. Davon erhalten die ehrenamtlichen Helfer eine Aufwandsentschädigung von 9 Euro je Stunde. Den Restbetrag erhält der Verein für seine Tätigkeiten. Dies sind Kosten für die Verwaltung oder auch mal einen Flyer. Dazu kommen Fortbildung-Kosten für die Helfer. Gegebenenfalls fällt für Fahrten eine Gebühr von 30 Cent je Kilometer an.

