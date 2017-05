Pfullendorf "Moonray Night": Viel Unterhaltung in der Pfullendorfer Innenstadt - Mit Bildern und Video!

Das neue Veranstaltungskonzept "Moonray Night" wird von den Veranstaltern als erfolgreich gelobt. Allerdings war das Besucherinteresse sehr überschaubar.

Ähnlich einer "Kneipennacht", die es in Pfullendorf schon etliche Jahre nicht mehr gegeben hat, sollte es am Samstag jugendkulturelle Veranstaltungen verteilt auf verschiedene Räumlichkeiten in der Stadt geben. Unter dem Titel „Moonray Night“ wollte die Stadt ein neues Konzept ausprobieren. Man wollte eine ganze Bandbreite an Jugendszenen und Jugendkulturen ansprechen und nicht nur eine einzelne Gruppierung. Außerdem sollten junge regionale Künstler eine Plattform bekommen, um ihr Können in der Nähe ihres Heimatsortes zu präsentieren. Das hat alles bestens geklappt. Was allerdings teilweise fehlte, das war das Publikum.

Die Besucher im „Moccafloor“, im Jugendhaus, im „Lamm“, im „M-Life“ und im „Mohren“ waren sich einig: Es war eine gute Idee, die man weiterverfolgen sollte. „Wenn so etwas erstmals stattfindet, dann kann man nicht erwarten, dass die Bude voll ist“, stellte Verena (17) aus einer Nachbargemeinde fest. Sie ließ sich von „Tommy Haug und Strahlemann“ begeistern. Die beiden Musiker starteten mit ihrem Gig im „Lamm“ um 22 Uhr und sorgten sofort für Stimmung. Deutlich ruhiger ging es im „Mohren“ zu. Dort sorgte das Gitarrenduo "Feranto" für herrliche Saitenklänge – allerdings vor vorwiegend erwachsenem Publikum mittleren Alters. „Das ist halt so. Da kann man nichts machen“, zuckte Mohrenwirt Ralpf Staniszewski die Schultern als Antwort auf die Frage, wo denn die Jugend sei. Auch Daniela und Markus Fischer vom „Lamm“ freuten sich über den Zuspruch. Der Saal war ganz gut besetzt. Im „M-Life“ um die Ecke ging die Party erst deutlich später los. Da war der Rap-Battle im Jugendhaus mit "Ja§tic und Dizzepticon" bereits beendet.

Rund 60 junge Leute hatte Andreas Roth, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, gezählt. Auch im Jugendhaus war das Echo total positiv. „Es gibt in Pfullendorf wenig Angebote am Wochenende für unsere Altersgruppe“, stellten Lena und Vanessa fest. Die beiden 14-Jährigen machten aber auch darauf aufmerksam, dass es auswärts wohl kaum Reklame für die "Moonray Night" gegeben habe. Das wurde auch von anderer Seite bestätigt. „Im Gespräch mit Leuten wurde mir immer wieder gesagt, dass man außerhalb von Pfullendorf kaum was von diesem Angebot weiß“, stellte Silvio Dietrich vom Sicherheitsdienst DSSD fest. Für ihn und seine Leute war es eine ruhige Nacht.

Überhaupt nicht ruhig war es im „Moccafloor“, wo die „Lautenbacher Blaskapelle“ ein Konzert gab, das beim vorwiegend älteren Publikum sehr gut ankam. Von Beethoven über den „Doppeladler“ bis zu „Peter Gunn“ mit einer phänomenalen Percussion-Gruppe reichte das Spektrum der vorwiegend gehandicapten Musiker. Absolut fit muss man sein, wenn man der Kunst des Breakdance frönen will. Das wurde sowohl am späten Nachmittag auf dem Marktplatz als auch in den Räumen des ehemaligen Müller-Marktes deutlich, wo die Jungs von den „Funny Kids“ aus Biberach ihre Tanzakrobatik zeigten. Dort konnte man dann auch die Ergebnisse der „Malsession für Kids“ besichtigen, die unter Anleitung von Till Schilling von der Kinder- und Jugendkunstschule entstanden waren. „Alle Acts konnten überzeugen und haben eine vielseitige Bandbreite von Kunst geboten“, bestätigte Andreas Roth den Eindruck, der vielfach geäußert wurde: „Die Gäste, die vor Ort waren, würden sich über eine Wiederholung freuen.

Das Konzept hat Interesse beim Publikum und den Lokalen geweckt.“ Die Veranstaltung wurde vom Bundesprojekt „Landaufschwung“ gefördert.



Projektförderung

Die „Moonray Night“ wurde vom Modellvorhaben Landaufschwung gefördert. Dabei werden strukturschwache ländliche Regionen unterstützt, mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Das Modellvorhaben ist ein Baustein der Bundesinitiative Ländliche Entwicklung und hat auch ein großes Augenmerk auf Jugendkultur.