Pfullendorf Montessori-Bildungshaus hat ein neues Klettergerüst.

Dank vieler Spender und der großzügigen Unterstützung der Stadt konnte auf dem Gelände des Montessori-Bildungshauses in Aach-Linz ein neues Klettergerüst gebaut werden.

"Ein Traum geht in Erfüllung" , dankte Stefanie Kriner, Leiterin des Aach-Linzer Montessori Bildungshauses, bei der feierlichen Einweihung der neuen Kletteranlage den Spendern, Helfern und vor allem der Stadt. Letztere hatte die Aufstellung und die Restsumme für die neue Anlage übernommen. Insgesamt kostete das Vorhaben rund 21 000 Euro. Ursprünglich hatte das Projekt, das vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen wurde, noch kleinere Dimensionen. Aber die Stadt zeigte sich nach Angaben der Rektorin sehr großzügig und somit konnte man ein komfortables Spielgelände erstellen. Die Idee war entstanden, es um die Verwendung von Geldern ging, die vom Förderverein der Schule erwirtschaftet wurden. Dazu kamen großzügige Spender aus der Kernstadt und Aach-Linz, sodass eine Summe von rund 5000 Euro zusammenkam.



Den Rest übernahm die Stadt und sorgte dann auch für die Aufstellung der Anlage. Bereits im Frühjahr wurden die Materialien angeliefert, aber witterungsbedingt konnte erst in den Osterferien mit der Aufstellung begonnen werden. Standort für das Gerüst ist eine kleine Bodenmulde auf dem Schulgelände, die mit Holzschnipseln ausgiebig ausgefüttert wurde. Bei der offiziellen Eröffnung nahmen die Jüngsten ihr neues Spielgerät gleich richtig in Besitz. Zuvor umrahmten die Kinder, angeleitet von Dagmar Abele, mit mehreren Liedern die Feier. Und sie waren es auch letztendlich, die dann das rote Band rund um die Spielanlage durchschneiden durften. Einen besonderen Dank hielten die Kinder dann für die Spender bereit – jeder erhielt aus Kinderhand ein selbst gefertigtes Papierherz als kleines Dankeschön.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus

Spender

Helmut Benkler, Rewe Karl Eberhardt, Immanuel und Andrea Hinz, Pfullendorfer Torsysteme, Klaiber Bürowelt, Jakob Hatzenbuehler, Harald Gröner, Restaurant Aura, Johann Blocherer, Martina Duelli, Martina Bernauer, SF Elektro und Extra Games. (ror)