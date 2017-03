Pfullendorf Modelleisenbahnclub Pfullendorf: Volldampf für Jubiläumsausstellung

Der Modelleisenbahnclub feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und plant für November eine Ausstellung.

Der Modelleisenbahnclub hat immer etwas zu tun: Anlagen gestalten, auf- und abbauen, präsentieren, neu gestalten – langweilig wird es den 58 Mitgliedern nicht. In diesem Jahr kündigt sich zusätzlich das 25-jährige Jubiläum an: Die Jahresausstellung in der Stadthalle am 18. und 19. November soll zugleich eine kleine Feier für geladene Gäste werden. Denn 1991 taten sich erst fünf, dann elf Modelleisenbahner zusammen, gründeten damals den "Modelleisenbahnclub Linzgau". "Es ist dieses Jahr etwas Besonderes", sagt Vorsitzender Gottlieb Knoll, der fast ein Vereinsmitglied der ersten Stunde ist. Daher werden befreundete Vereine aus nah und fern anreisen, teils mit einem kurzen Programm im Gepäck. Einer der Gäste wird der Modelleisenbahnverein aus der französischen Partnerstadt Saint-Jean de Braye sein, der laut Knoll alle fünf Jahre nach Pfullendorf kommt. Die meisten Vereinsfreundschaften verteilen sich aber über den Umkreis von etwa 200 Kilometern. Das Jubiläum wird aber nur am Freitag zuvor in kleinem Rahmen gefeiert – wer eine Feier mit einem Rahmenprogramm erwartet, ist beim MEC an der falschen Adresse. Knoll erklärt das mit der Jahresausstellung, auf die sich der Verein konzentrieren werde. Für den jährlichen Höhepunkt im Vereinskalender will der MEC in diesem Jahr seinen Gästen besonders viel Platz frei halten: Fünf bis sechs Anlagen plant Knoll ein. "Bei uns wird nie etwas fertig", sagt Knoll, die eigenen Anlagen seien ständig im Wandel. Jede Ausstellung bedeutet für den MEC viel Arbeit, bereits zwei Tage vorher wird in den neuen Vereinsräumen ab- und in der Stadthalle wieder aufgebaut.

Knoll dankt der Stadt für die Räume – nach dem Verlassen des Domizils im Dominikanerinnenkloster hätte sich der Verein sonst auflösen müssen. Knoll ist sich aber sicher, dass der MEC noch viele weitere Feste feiern wird: "Wir sind ein sehr reger Verein", der glücklicherweise keine Nachwuchssorgen habe.

. Wie so ein Auf- und Abbau des MEC aussieht, sehen Sie in einem Video unter www.sk.de/exklusiv

<iframesrc="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmecpfullendorf%2Fvideos%2F1539567252724976%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true">iframe>