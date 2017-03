Pfullendorf Mobilfunk: Experte warnt in Pfullendorf vor gesundheitlichen Risiken

Deutlich verurteilte der Strahlenexperte Peter Hensinger den Gebrauch von Laptops und sonstigen strahlenden Geräten in Klassenzimmern. Die Grenzwerte in Deutschland sind nach seiner Überzeugung vollkommen unrealistisch und politisch motiviert.

Mit deutlichen wie drastischen Aussagen konfrontierte Strahlenexperte Peter Hensinger Dutzende Besucher bei einem Vortrag im Gasthaus "Lamm" über die Gefahren des Mobilfunks, wobei er immer Expertenstudien als Informationsgrundlage verwendete. Hensinger ist stellvertretender Vorsitzender der in Stuttgart ansässigen Umwelt- und Verbraucherorganisation zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Der studierte Pädagoge war als Gruppenleiter in der Psychiatrie tätig und ist heute als Berater und Experte für Zellstruktur unter anderem im Landtag unterwegs. "Ich bin kein Gegner der mobilen Kommunikation", machte er zu Beginn deutlich, dass der Mensch in der Umwelt mit vielerlei Strahlungen konfrontiert wird. Aber beim Mobilfunk beziehungsweise beim Handytelefonat werden Funkwellen ausgestrahlt und je näher sich die Antenne am Kopf befindet, desto höher ist auch die Belastung für den Körper. Kenngröße für die Strahlenbelastung im Kopf des Handynutzers ist die spezifische Absorptions-Rate. Sie gibt an, in welcher Dosis das Körpergewebe elektromagnetische Felder während des Telefonierens bei voller Sendeleistung aufnimmt, wobei in Deutschland zwei Watt je Kilogramm Gewicht erlaubt sind.

In den USA sei bei den unter 25-Jährigen, die seit zehn Jahren mobil unterwegs seien, ein deutlicher Anstieg der Krebserkrankungen besonders von Hirntumoren nachgewiesen, ging Hensinger dann auf die gesundheitlichen Risiken ein. Bewiesen ist nach seinen Angaben die schädliche Wirkung auf die Fruchtbarkeit, denn die Strahlen schädigten die männlichen Spermien. Geradezu als "Verbrechen" bezeichnet er das Strahlengewitter in Unterrichtsräumen, wo schon Grundschulkinder mit dem Laptop arbeiteten. Und die Nutzer von selbstfahrenden Autos wären in ihrem Fahrzeug künftig einem Strahlenmix ausgesetzt, warnt Hensinger auch vor diesem Hype. Dass man die Strahlen nicht sieht, ist bekannt und so demonstrierte er mit einem Messgerät die Strahlung eines etwa zehn Meter entfernten Schnurlostelefons, das mit sich mit lauten Tönen identifizierte. "Bei einem 50 000tausendstel Mikrowatt können Sie noch telefonieren", machte der Experte die Dimensionen der Grenzwertdebatte klar. Der BUND fordert einen Höchstwert von 1 Mikrowatt je Quadratmeter, in Österreich gelten 1000 Mikrowatt und in Stuttgart würden 500 000 Mikrowatt gemessen. "Es sind die Strahlen und nicht die Temperatur", kritisierte er den thermisch festgelegten Grenzwert in Deutschland, der sich auf die Erwärmung des Körpergewebes bezieht. Beim Tschernobyl-Reaktorunglück seien die Menschen aber nicht an erhöhter Temperatur, sondern durch die radioaktiven Strahlen gestorben.

Dass es in Deutschland keine höheren Grenzwerte beziehungsweise schärfere Kontrollen gibt, erklärt Hensinger mit dem "Schweigegeld", das die Mobilfunkbetreiber bezahlt hätten, womit er auf die 50 Milliarden Mark anspielt, die die Bundesregierung im Jahr 2000 bei der Versteigerung der UMTS-Linzenzen erhalten hat. Die gültigen Grenzwerte seien so, als würde man die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Straßen auf 990 km/h festlegen. Dann würde es keine Überschreitungen mehr geben und jeder könnte tun und lassen, was er will. Hensinger stellte dann ein Modellprojekt aus St. Gallen vor, wo auf die Errichtung von strahlungsintensiven hohen Mobilfunkmasten verzichtet und stattdessen an Straßenkreuzungen oder Balkonen kaum erkennbare, kleine Anlagen installiert wurden, die für Handy- oder Internetempfang absolut ausreichend sind. Völlig unverständlich ist für ihn, dass es in Deutschland 14 parallele Mobilfunknetze gibt, was die Strahlenbelastung drastisch erhöht. "Sie müssen Simulationen fordern", entlarvt er Strahlenmessungen als teilweise Mogelpackungen. Rechtlich sei eine Messung 1,50 Meter über dem Boden vorgeschrieben, und deshalb würde beispielsweise in oberen Etagen nie geprüft, obwohl in dieser Höhe die Belastung viel viel höher sei.

Die Besucher waren teilweise über das Gehörte ziemlich erschüttert und so war der Rede-und Beratungsbedarf beim Experten sehr groß. "Sie kennen die Alternativen", gab er abschließend den Rat: "Wehren Sie sich gegen Funkmasten!"

Strahlensenkende Maßnahmen ohne Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten sind nach Angaben von Hensinger: