Pfullendorf Millionen Euro für Grunderwerb

Ratsfraktionen diskutieren über Doppelhaushalt. Öffentliche Klausursitzung am 26. Januar

Fast 300 Seiten umfasst das Planwerk für den Doppelhaushalt 2017/2018 und detailliert sind dort auch die geplanten Investitionen aufgelistet, die in den nächsten zwei Jahren vorgesehen sind und teilweise bis ins Jahr 2020 oder noch später reichen. Ein dicker Batzen ist für den Kauf von unbebauten Grundstücken eingeplant, wobei 2017 900 000 Euro und 2018 dann 1,486 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. In den Folgejahren sind jeweils eine Million Euro vorgesehen. Diese Ausgaben werden durch Grundstückserlöse, sprich Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen wieder refinanziert. Für die Parkhaussanierung wird in diesem Jahr die zweite Tranche des 900 000 Euro-Anteils der Stadt in Höhe von 0,5 Millionen Euro fällig. Wie Bürgermeister Thomas Kugler in seiner Neujahrsansprache erklärte, hat die Baulanderschließung absolute Priorität. Das neue Baugebiet „Oberer Bussen“, auf dem 80 Plätze ausgewiesen werden sollen und wofür schon 30 Anfragen vorliegen, kostet rund 635 000 Euro und die Rest­erschließung der „Hohkreuzerlänge III“ nochmals 185 000 Euro. Beim Industriegebiet „Mengener Straße“ wird der zweite Bauabschnitt erschlossen, was mit 340 000 Euro veranschlagt wird. Bei den Erlösen, sprich Gewerbeflächenverkäufen, kalkuliert man hingegen nur mit jährlichen Einnahmen von 35 000 Euro. Die Erneuerung der Tartanbahn im Stadion ist mit 240 000 Euro ins Jahr 2020 platziert worden, während für einen Kunstrasenplatz im vorläufigen Planwerk 350 000 Euro eingestellt wurden. Der größte Ausgabenbrocken wird der neue Kindergarten im Roßlauf sein, der mit 3,55 Millionen Euro veranschlagt wird.

Hier hofft man auf einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock von 0,5 Millionen Euro und für die Einrichtung der Kleinkindergruppe auf 120 000 Euro. Unangetastet soll das Budget für die Schulen bleiben, die jährlich 80 000 Euro erhalten, über die sie quasi frei verfügen können. Der Betrag wird entsprechend der Schülerzahl auf die Schulen verteilt. Entsprechend der Vorlage summieren sich die Investitionen in den nächsten zwei Jahren auf 19 Millionen Euro, wofür man etwa sieben Millionen Euro an Krediten benötigen würde.

Letztlich entscheiden die Ratsfraktionen, welche Investitionen verwirklicht werden. Die Gemeinderäte haben im Dezember bekanntlich das Planwerk erhalten. „Über die Weihnachtsfeiertage hatte es unsere Fraktion sich zur Aufgabe gemacht, den Haushaltsentwurf zu lesen“, bestätigte Eva Riede-Leibbrand von der Unabhängigen Liste auf Anfrage des SÜDKURIER. In der nächsten Woche treffe sich die UL mit Kämmerer Traub, um über die Fragen der Fraktionsmitglieder zu sprechen. Dann wird die Fraktion ihre Haushaltsvorschläge festlegen und in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. Januar öffentlich machen. Die CDU-Fraktion wird ebenfalls nächste Woche fraktionsintern ihre Vorschläge beraten, erklärte CDU-Chef Roland Brucker. Bei den Freien Wählern ist das Prozedere identisch. „Unsere interne Beratung findet Ende nächster Woche statt“, will FW-Chef Thomas Jacob weder dieser Beratung noch der öffentlichen Ratssitzung mit einem Statement vorgreifen. Eine Unbekannte bei den Beratungen ist der Zuschussantrag für die weitere Sanierung des Dominikanerinnenklosters, wie auch Bürgermeister Thomas Kugler beim Neujahrsempfang und im SÜDKURIER-Interview erklärte.

Wenn der erhoffte Zuschuss von 1,8 Millionen Euro nicht kommt, dann muss entweder die Sanierung oder der Kindergartenneubau im Roßlauf, als Ersatz für den Stadtgartenkindergarten, verschoben werden.

Verfahren

Im Dezember präsentierte Kämmerer Michael Traub dem Gemeinderat das Planwerk, das nun in den Ratsfraktionen diskutiert wird. Am Donnerstag, 26. Januar, werden der Doppelhaushalt und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe in einer öffentlichen Klausursitzung ab 8.30 Uhr im neuen Rats- und Bürgersaal durchgearbeitet. Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 16. Februar geplant. (siv)