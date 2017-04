Pfullendorf Mengener Straße: Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Ohne den Besitzer des von ihm beschädigten Mercedes zu informieren, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeugfahrer von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro

Ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs hat laut Polizeimitteilung in der Mengener Straße einen geparkten Mercedes SLK angefahren und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Vorfall am Mittwochmorgen zwischen 10 und 11 Uhr entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0 75 52) 2 01 60.