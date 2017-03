Pfullendorf/Herdwangen-Schönach Mehrere Einbrüche im noch jungen Jahr in Pfullendorf lassen aufhorchen

Die Bevölkerung wird beim Thema Sicherheit sensibler, was die Polizei posititiv bewertet. Dieses Jahr gab es bereits mehrere Einbrüche in Pfullendorf. Der mechanische Grundschutz von Fenstern, Türen, Kellerschächten und anderen Einstiegsmöglichkeiten ist besonders wichtig.

Im Vergleich zu den Ballungsräumen ist die Kriminalitätsrate in der Region deutlich geringer. Trotzdem machen sich die Menschen Sorgen. Kriminelle Banden sind auch hier unterwegs, erst kürzlich gab es in Pfullendorf mehrere Einbrüche. Dabei war es den Tätern offensichtlich egal, ob die Hausbewohner zu Hause waren.

Der SÜDKURIER hat beim Polizeipräsidium in Konstanz nachgefragt: Steigt die Kriminalitätsrate oder sind wir noch immer "relativ" sicher? Im Jahr 2013 wurde ein Einbruch im Stadtbereich Pfullendorf statistisch erfasst, 2014 waren es vier Fälle, 2015 kein Fall und im Jahr 2016 ein Fall. "Bisher haben wir im Jahr 2017 mehrere Fälle, jedoch noch deutlich im einstelligen Bereich", sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer. Doch das Jahr hat erst begonnen und in der Presse ist immer wieder von Banden zu lesen, die durch die Wohngebiete ziehen. Kürzlich machte Polizeipräsident Ekkehard Falk bei einer Veranstaltung in Aftholderberg deutlich, dass es nichts nütze, wenn man vor dem Kirchgang die Haustüre abschließe, die Kellertür aber offenlasse.

Sind die Bürger zu vertrauensselig? Wäre es angebracht, etwas mehr auf die Sicherheit zu achten? Beim Fachbereich Prävention der Polizei sieht man die Entwicklung in dieser Hinsicht positiv. Insbesondere die vergangenen zwei Jahre hätten auch durch die Kriminalitätsentwicklung gezeigt, dass die Bevölkerung durchaus bereit sei, in der Einbruchsicherheit zu investieren. So blieben im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz fast die Hälfte der Einbrüche unvollendet. Die Beamten führen das auch auf den verbesserten Einbruchschutz zurück.

So sei ein mechanischer Grundschutz von Fenstern, Türen, Kellerschächten und sonstigen Zugangsmöglichkeiten als vordringlich anzusehen. Darüber hinaus und ergänzend seien es auch Alarmanlagen, die einen sehr guten Einbruchschutz bieten. Die Polizei empfehle auf Nachfrage in diesem Bereich durch das LKA zertifizierte Unternehmen. Hilfreich sind auch Bewegungsmelder, die dafür sorgen, dass es im Garten hell wird, wenn sich eine Person dort bewegt. Und man wird es kaum glauben: Sogar bei der Bepflanzung kann man etwas für die Sicherheit tun. "Riesige Hecken, die das Grundstück umgrenzen, sind ja sehr hübsch anzusehen. Für Einbrecher sind sie aber nahezu eine Einladung", stellte Polizeichef Falk in Aftholderberg fest.

Die Vorkommnisse kürzlich in Pfullendorf machen deutlich, dass es Kriminellen egal ist, ob im ersten Stock die Hausbewohner schlafen. Eingebrochen wird trotzdem. Wobei das Einschlagen eines Fensters nicht mehr sonderlich beliebt ist. Kein Wunder: Das macht Lärm. Also werden Türen oder Fenster angebohrt, um die Griffe dann öffnen zu können. Das kann sehr leise geschehen. Sind die Einbrecher im Haus oder in der Wohnung, dann ist guter Rat teuer. Kaum jemand dürfte eine Waffe in der Nachttischschublade haben. "Wir von der Polizei raten von Konfrontationen mit einem Einbrecher ab", sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer. Die Begründung ist einleuchtend: Auch die Einbrecher stehen bei ihrem Tun unter Strom und Stress. Da können plötzliche Konfrontationen zu unüberlegten aggressiven Reaktionen seitens des vielleicht körperlich überlegenen und in irgendeiner Weise bewaffneten Einbrechers führen.

Und: Es könnten sich auch mehrere Einbrecher im Haus befinden, auf die der Hausbewohner noch gar nicht aufmerksam geworden ist. Abwehrsprays oder ähnliche Dinge sollten besser in der Schublade bleiben. "Es ist sinnvoll, sich im Zimmer einzuschließen und über Notruf 110 die Polizei zu rufen", rät Polizeipräsident Ekkehard Falk. Ein Telefon oder Handy im Schlafzimmer ist da natürlich sehr hilfreich. Außerdem sollte man, wenn gefahrlos möglich, das Licht anmachen. Einbrecher bewegen sich lieber im Dunkeln. Der Polizeichef macht auch darauf aufmerksam, dass seine Beamten vor Ort kostenlos und neutral über mögliche Sicherheitsmaßnahmen informieren. Und es gibt noch eine Maßnahme, die nichts kostet: Wer zu seinen Nachbarn ein gutes Verhältnis pflegt, der kann davon ausgehen, dass diese "ein Auge" auf Haus und Hof haben.

Sicherheit: Zehn Tipps der Polizei

Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück, sprechen Sie diese gegebenenfalls an. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht bloß ins Schloss fallen. Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung, Einbrecher kennen jedes Versteck. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit, Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie zum Beispiel den Briefkasten leeren. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im immer Notfall erreichbar sind. Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten! Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Für weitergehende Hinweise gibt es bei der Polizei die Beratungsbroschüre "Sicher wohnen – Einbruchsschutz, ungebetene Gäste". Ein kostenloses Beratungsangebot gibt es auch im Internet: www.polizei-bw.de/Praevention/Seiten/sicherungstechnik.aspx