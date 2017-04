Pfullendorf Mehr als nur Training: Auf einen Plausch ins Studio

Fitnesscenter sind für viele mittlerweile nicht nur reine Sportstätten, sondern ein beliebter Treffpunkt. Wichtig ist die dabei die Atmosphäre

Unscheinbar versteckt in einem Hinterhof, in denen verschwitzte, streng dreinschauende Gestalten zu sehen sind – so sahen die Muckibuden aus den 1970er und 80er Jahren aus. Oftmals untergebracht in kargen Räume, die nicht besonders viel Farbe und Freundlichkeit versprühten. Vorzugsweise junge Männer trafen sich dort, zum Muskeln aufpumpen, um so möglichst gut trainiert auf den nächsten Bodybuilder-Kontest vorbereitet zu sein. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert.

Junge Männer gehen zwar immer noch zum Gewichte heben in Fitnessstudios, doch die muffige Atmosphäre, die oft etwas Verruchtes ausstrahlte, ist einer einladenden, offenen Atmosphäre gewichen. Auch sind die Männer längst nicht mehr in der Mehrzahl. Im Pfullendorfer Fitnesscenter Barz sind morgens vor allem Rentner anzutreffen. Abends, nach Feierabend, kommen dagegen eher Berufstätige aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Der 81-jährige Hans Brunner kommt bereits seit 2005 regelmäßig ins Fitnessstudio hierher. "Ich habe hier angefangen zu trainieren aufgrund einer Rücken-OP, seit dem bin ich zwei Mal die Woche hier." Oftmals halte er auch ein kleines Schwätzchen mit anderen Trainierenden, "Die Sache ist ja nicht todernst", ergänzt Brunner mit einem Lächeln. "Es ist einfach eine nette Gemeinschaft hier", sagt der Pfullendorfer.

Der Betreiber des Sportzentrums Barz, Hape Barz, hat die Entwicklung von der Muckibude hin zum Fitnessstudio mit Gesundheits- und Entspannungsangeboten hautnah miterlebt: "Früher ging es vor allem darum, Muskelmasse aufzubauen, der gesundheitliche Aspekt spielte keine Rolle", erinnert sich Barz und fügt hinzu "Fitnessstudios galten früher als unseriös, die Betreiber genossen keinen guten Ruf." Ein in der Gesellschaft etablierter Treffpunkt sah damals anders aus.

Das fast ausschließlich männliche Publikum hatte damals ein Vorbild: Jeder wollte aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Anabolika gehörte fest zum Alltag in den Studios, in denen man lieber unter sich bleiben wollte. Gemütliche Treffpunkte, in denen man nach dem Training mit anderen Trainierenden noch zusammensaß, waren die Studios von damals kaum. Auch als in der 80er Jahren die Aerobic-Welle nach Deutschland kam und sich vermehrt auch Frauen in die Studios strömten, ging es lediglich darum, sich möglichst schnell in Form zu bringen. Auf die soziale Komponente wurde wenig Wert gelegt. "Viele Fitnessstudio-Betreiber haben nach und nach festgestellt, dass, wenn Krafttraining richtig gemacht wird, man ein Leben lang trainieren kann", sagt Barz. Damit erhöht sich naturgemäß auch die Zielgruppe möglicher Kunden. Nicht nur für junge Männer wird das Studio so zum attraktiven Ort, sondern auch für ältere Menschen, die in erster Linie kommen, um fit zu bleiben. "Der Wandel der Studios kam erst richtig nach der Jahrtausendwende", sagt Barz. Seitdem kommen mehr Menschen in die Studios, die nicht in die typische Sportler-Schublade passen. Die Fitnesscenter wurden auch beliebter, da viele auch Gesundheitskurse ins Programm nahmen.

Das beobachtet auch Felix Staudacher vom Fitnessstudio Fit4life. In der Filiale des Fitnessstudios in Pfullendorf sieht es im Eingangsbereich beinahe aus wie in einem Restaurant. Neben der Bar stehen Tische mit Stühlen. Der Raum strahlt ein gemütliches Ambiente aus, von Fitnessgeräten zunächst keine Spur. "Inzwischen kommen viele Ältere zu uns, um fit zu bleiben. Auch weil wir mit einem Reha-Sportverein kooperieren." Präventions- und Gesundheitskurse ist für viele Studios heutzutage Teil des Standardprogramms. Auf eine gemütliche Atmosphäre will niemand verzichten. "Durch gemeinsames Trainieren bei uns im Studio entstehen oftmals Freundschaften", ist sich Staudacher sicher. Dafür spielt die passende Möblierung keine unwichtige Rolle. "Eine Theke mit Getränkeangeboten gehört auf jeden Fall dazu", sagt Felix Staudacher. Dabei legen die Leute Wert auf freundliches Personal, ist sich der studierte Sportwissenschaftler sicher. Angebote neben dem rein Sportlichen gibt es im Fitnesstudio Fit4life inzwischen einige. "Wir machen jedes Jahr ein Sommerfest, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind und im Winter gibt es bei uns einen Weihnachtskaffee", zählt Staudacher auf.

Jakob Abdulahad und Cihan Cetgin sitzen gerade an der Theke, sie haben ihr Training beendet. "Wenn Zeit bleibt, trinkt man noch dem Sport etwas an der Bar", sagt Cihan Cetgin. Sein Trainingskollege Jakob meint dazu: "Ich komme eher alleine zum Training, wenn man aber Kollegen trifft, bleibe ich schon noch auf einen Drink." In einer Muckibude ohne Getränke-Bar käme man auf diese Idee wohl nicht.

Breites Angebot

Moderne Fitnessstudios bieten, um attraktiv zu bleiben, für ihre Mitglieder eine breite Palette verschiedener Angeboten an. Neben dem klassischen Krafttraining und den traditionellen Fitnesskursen, setzen einige Studios verstärkt auf den Aspekt Gesundheit. Inzwischen bieten viele Studios Physiotherapie an, kooperieren mit Sportvereinen und bieten passendes Training für Reha-Patienten in Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken. Qualifiziertes Personal spielt eine immer wichtigere Rolle. Die persönliche Betreuung und ein individuell angepasstes Training erwarten viele Kunden von einem zeitgemäßen Studio. (dba)