Pfullendorf Marktschreier liefern sich Wettbewerb

Für ein Spektakel in der Innenstadt von Pfullendorf sorgt die Gilde der Marktschreier von 21. bis 23. April 2017. Mit dabei ist auch der amtierende deutsche Meister der Marktschreier, Wurst-Achim. Organisiert wird der Jahrmarkt von der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf und der Stadt.

Pfullendorf – Eigentlich sind sie vorwiegend in größeren Städten zu finden, doch jetzt kommen sie auch nach Pfullendorf: Von Freitag bis Samstag, 21. bis 23. April, wird die Innenstadt zum großen Jahrmarkt, informiert die Innenstadtbeauftragte Mira Krane. Mit dabei ist Wurst-Achim. Er ist nicht nur der amtierende deutsche Meister der Marktschreier, sondern bezeichnet sich auch als "lautestes Lebewesen der Welt". Aal-Ole vom Hamburger Fischmarkt, Käse-Alex, Milkaaa-Micha, Taschen-Hinnerk, Nudel-Dieter und alle anderen Marktschreier werden nicht nur ihre Waren anpreisen, sondern sich einen Wettbewerb liefern.

Auch an die kleinen Gäste ist gedacht. Neben einem Kinderkarussell stehen Stände mit Spielwaren, Neuheiten vom Elektronikmarkt sowie Folienballons bereit. Für den Gaumenschmaus sind viele Imbisse vor Ort. Ein Schwenkgrill mit westfälischen Wurst- und Schinkenspezialitäten und ein Ausschank sorgen dafür, dass niemand Hunger oder Durst leiden muss. Dazu gibt es auch Crêpes und Süßwaren.

Offiziell eröffnet wird der Markt am Freitag, 21. April, um 11 Uhr, mit Freibier und einem maritimen Frühstück. Gemeinsamer Veranstalter des Marktes sind die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf und die Stadt.

Geöffnet ist der Markt an allen drei Tagen von 10 bis 19 Uhr. Am 23. April, öffnen zusätzlich von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt und im Seepark-Center zum verkaufsoffenen Sonntag.