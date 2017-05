Pfullendorf Mann wird von Unbekannten verprügelt

Eine fünfköpfige Gruppe prügelte in Pfullendorf auf einen Mann ein.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag, gegen 21.45 Uhr, in der Heiligenberger Straße. Nach Zeugenangaben traten die Männer auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Rettungssanitäter brachten den leicht Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder den Vorfall beobachtet haben, und bittet diese, sich unter Tel. 0 75 52/2 01 60 zu melden.