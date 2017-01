Pfullendorf Mallorca-Schlagerparty in Pfullendorf: "Naddel" kommt auch in den Seepark

Mallorca-Schlagerparty in Pfullendorf: "Naddel" kommt auch in den Seepark

Größte Schlager-Party Süddeutschlands am 28. und 29. Juli auf einer großen Open Air-Bühne im Seepark

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vom 28. bis zum 29. Juli können Fans der der Schlagermusik und der Playa de Palma mit den größten Stars der Mallorcaszene wieder groß in Pfullendorf feiern, informiert Sascha Steiger von der Eventagentur „S’ZWEI“. Zum vierten Mal findet im Seepark die „Mallorca-Schlagerparty“ statt und geboten werden 15 Stunden Live-Programm mit über 20 Live-Acts, darunter echte Schlagerlegenden. Quasi schon Stammgäste sind Peter Wackel, Wilie Herren, Mickie Krause, Anna Maria Zimmermann oder auch Lorenz Büffel, zugesagt haben auch Mia Julia, Ikke Hüftgold, Tim Toupet oder Menderes. Mit dabei in Pfullendorf ist auch Nadja abd El Farrag, die unter ihrem Künstlernamen „Naddel“ bekannt ist. Im vergangenen Jahr sorgte die frühere Lebensgefährtin von DSDS-Macher Dieter Bohlen bundesweit für Schlagzeilen, als sie sich medienwirksam bei einem Schuldenberater Rat holte.

Das „Seepark6 Mallorca Schlagerfestival“ begann 2014 als Projekt für alle Schlagerfreunde und hat sich seitdem zu einem riesigen Festival entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde das Spektakel auf zwei Tage erweitert und die Besucherzahl erhöhte sich auf 4500. Auch in diesem Jahr wird zwei Tage gefeiert und auf dem Gelände finden verschiedene Verpflegungs-, Verkaufs- und Unterhaltungsstände Platz. „Eine solche Party, zwei Tage unter freiem Himmel, mit großer Bühne, das ist einzigartig in ganz Süddeutschland“, schwärmt das Organisationsteam der veranstaltenden Eventagentur. Stetig erhöht hat sich auch die Zahl der Fans, die das Angebot nutzen und auf dem angrenzenden Campingplatz nächtigen. 5 Euro kostet der Platz und in zwei Minuten sind die Besucher auf dem Festivalgelände. „Der Campingplatz ist dem Thema Schlager gewidmet und sorgt für eine ausgelassene Atmosphäre“, rühren die Veranstalter die Werbetrommel.

Der Seepark lockt auch abseits des Festivals jährlich viele zehntausend Besucher an, die sich an Deutschlands verrücktester Abenteuer-Golfanlage, dem Fußballgolf-Gelände, dem Badesee, dem Erlebnistierpark Jägerhof mit Biergarten oder dem Burger-Restaurant erfreuen.

Tickets

Veranstaltet wird die MallorcaSause Seepark 6 von der 360° Eventagentur “S’ZWEI“, die deutschlandweit Events organisiert, konzipiert oder selbst veranstaltet. Das KombiTicket für beide Tage kostet 34,90 Euro zuzüglich fünf Euro für das Campen mit dem Zelt. Als Neuheit gibt es in diesem Jahr das „Pfullendorf Ticket“. Hier haben alle interessierten Besucher aus Pfullendorf und Umgebung das Ticket zum Sonderpreis von 24,90 Euro bis zum 30. März im Linzgau Reisebüro oder im „Downtown“ zu kaufen.