Pfullendorf Mali: Pfarrer berichtet über seinen Einsatz

Der evangelische Pfarrer Pascal Kober berichtet über seine Erfahrungen bei der Bundeswehr im westafrikanischen Mali.

Religionslehrer, FDP-Bundestagsabgeordneter und seit drei Jahren als evangelischer Militärseelsorger für die Bundeswehrstandorte Stetten a.k.M. und Pfullendorf zuständig und in dieser Funktion schon zwei Mal im afrikanischen Mali – der 45-jährige Pascal Kober hatte viel zu erzählen und gebannt lauschten mehrere Dutzend Zuhörer im Haus Linzgau seinen Ausführungen über seine Auslandseinsätze. Freimütig bekannte der verheiratete Theologe, dass er 2012 erstmals mit Soldaten zu tun hatte, als er als Bundestagsmitglied die Bundeswehr in Afghanistan besuchte. Dieses Land kenne seit Generationen nur Krieg, Zerstörung und Gewalt, konstatierte Kober, dass dort Hoffnungslosigkeit herrsche, während in Mali die Menschen trotz der immensen Armut freundlich und optimistisch ihr Leben gestalten. Das westafrikanische Land hat die dreifache Größe von Deutschland, wird nur von etwa 15 Millionen Menschen bevölkert, ist zwischen Süden und Norden zweigeteilt und das Staatsgefüge wird nur durch die Anwesenheit von rund 13 000 UN-Soldaten aufrechterhalten, skizzierte Kober die Situation. Nach einem Aufstand der nomadisierenden Tuareg im Jahr 2012, unterstützt durch islamistische Ableger von Al-Quida, vertrieben französische Soldaten ein Jahr später die Invasoren in die nördlichen Saharagebiete, von wo aus sie nun die westliche Stabilisierungstruppe und die Bevölkerung attackieren. Hauptaufgabe des deutschen Kontingents, ist die Aufklärung, auch mittels Drohnen, berichtete Pascal Kober. Und seine Aufgabe besteht neben der Gottesdienstgestaltung in der moralischen, seelischen, psychologischen, seelsorgerischen und privaten Unterstützung der Soldaten.

Das Lager sei ein Hochsicherheitstrakt berichtete von den immensen Herausforderungen. Die Soldaten müssen 50 Grad Hitze ebenso trotzen wie plötzlichen Sandstürmen, die den Tag zur Nacht machen. Keine Illusionen macht sich Kober über die Bedeutung von Mali für die UN oder die EU. Mit der Stabilisierung dieses Landes werde der gesamte Maghreb-Gürtel geschützt, damit der Einfluss des "Islamischen Staates" eingedämmt und somit die Flüchtlingsrouten eingeschränkt, benannte er das zentrale Ziel der Mission. "Man hat andere subjektiven Lebenswirklichkeiten", benannte er als größtes Problem vieler Soldaten und ihrer Angehörigen. Dank Internet und Handy könnte man zwar Kontakt halten, aber während dem Soldaten schon beim Telefonieren der Schweiß runterlaufe und er womöglich von einem gefährlichen Einsatz zurückkomme, seien für Ehefrau oder Kinder eine verkorkste Klassenarbeit das tageswichtigste Ereignis. "Da kommt es oft zu Missverständnissen", ergänzte Pascal Kober, dass er seine Aufgabe auch in der Auflösung solche Schwierigkeiten sieht. Still wurde es im Saal, als Kober von der Weihnachtsfeier in Mali erzählte. Viele Päckchen, Poster, Briefe und Postkarten aus Deutschland erreichten den Stützpunkt, abgeschickt von Frauen, Männern und vielen Schülern, die den Soldaten für ihren Einsatz einfach danken wollen. Der Pastor war für die Verteilung der Päckchen zuständig, und den Soldaten die Freude anzusehen. Schier ergreifend war eine Videosequenz, bei der ein Musikerquartett mit dem "Halleluja" von Leonhard Cohen zu hören war und hunderte Soldaten mitsangen. Dass die Gottesdienste im Lager oder in der Hauptstadt Bamakou sehr gut besucht sind, führt Kober auch darauf zurück, dass es wenig Abwechslung gebe und die Soldaten sich angesichts des Einsatzes, der Umgebung mit den Sinnfragen des Lebens beschäftigten.

UN-Mission

Rund 13 000 Blauhelmsoldaten und 2000 Polizisten beteiligen sich an der im Jahr 2015 gestarteten UN-Stabilisierungsaktion "Minusma" in Mali. Der Bundestag hat im Januar 2017 den Einsatz der Bundeswehr wieder verlängert und ausgeweitet. Die Mission ist jetzt mit der Erhöhung auf bis zu 1000 Soldaten der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Denn deutsche Soldaten sind auch an der EU-Ausbildungsmission EU Training Mission Mali beteiligt, wobei die Obergrenze hier bei 300. liegt. Damit ist dieser Einsatz knapp größer als der Einsatz in der Resolute Support Mission in Afghanistan mit bis zu 980 Soldaten. Mit dem neuen Mandat kann die Bundeswehr mit der Verlegung von NH90-Transporthubschrauber für die Evakuierung Verwundeter beginnen und in einem zweiten Schritt werden Tiger-Kampfhubschrauber geschickt. (siv)