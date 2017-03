Pfullendorf Linzgautheater in Bestform: Ein bisschen derb und sehr lustig

"Meine Chefin kommt aus Indien" von Erich Koch kommt super an, die Schauspieler glänzen in ihren Rollen.

Pfullendorf – Mit dem Dreiakter "Meine Chefin kommt aus Indien" ist Autor Erich Koch und seinem Linzgautheater wieder ein Volltreffer gelungen. Über Freunde der derben Späße wurde bei drei Vorstellungen am Wochenende ein Füllhorn des Humors ausgeschüttet. Keine Frage: Dass sich männliche Schauspieler in Schwangerschaftskleid, Unterhose und Windel auf die Bühne trauen, kommt wohl nicht so oft vor. Mit Uli Ebert als resolute Handelsvertreterin Monika Brecher gab es ein neues Gesicht auf der Bühne, das der Laienschauspielertruppe hoffentlich erhalten bliebt. Das Highlight war dieses Jahr aber Josef Stehle, der sich in der Nebenrolle als geplagter Ehemann Olaf Brecher einen fulminanten Einstieg beim Linzgautheater verschaffte. Ein Komödiant erster Klasse. Fazit für die beiden Neuen: Es gibt noch Talente für das Laientheater. Man muss sie nur dafür begeistern können.

Und darin scheint Erich Koch ein Meister zu sein. Er zählt nicht nur zu den meistgespielten Autoren des Laientheaters in Deutschland, er führt auch Regie und spielt mit. Diesmal als Heiratsschwindler Oskar Kübelbock, der im Laufe der Geschichte zur Schwangeren wird und dies, inklusive möglicher Wehen, sehr ausführlich auslebt. Oskar ist bei seinen Verwandten Hans (Raimund-Lohr-Hofmann als Bauer) und Siggi (Jürgen Ebert als Finanzbeamter) untergetaucht, da ihm Thea (prima Rolle für Andrea Hahn), der er als Frauenverführer das Geld abgenommen hat, auf den Fersen ist. Hans bewirtschaftet den Hof und sein krankheitsanfälliger Bruder Siggi verdient sein Geld als Beamter. Als Siggi erzählt, dass seine Chefin Laura (Eva-Maria Wurm gewohnt routiniert), die angeblich für Indien schwärmt, von dem neuen Abteilungsleiter eine heile Familie erwartet, wittert Oskar eine neue Geldquelle.

Wie es weitergeht? Unbedingt bei den nächsten Vorstellungen selbst anschauen. Dann kann man auch die mannstolle fünffache Witwe Mizzi Sargnagel (Angela Neubauer voll in ihrem Element) erleben. Und bekommt sogar einen Einblick in die indische Küche. "Griesfleisch mit Curry" will Hobbykoch Oskar auftischen. Nur gut, dass das Publikum davon keine Kostprobe nehmen muss. Das Zeug besteht aus Gries, Hundefutter und Wasser und ist scharf gewürzt. So wie die Pointen, die Erich Koch ins Rollenbuch geschrieben hat. Dass so mancher lokale Bezug nicht fehlen darf, macht das ganze Theatermenü noch schmackhafter.

Mit seiner zehnten Premiere im Dorfgemeinschaftshaus in Otterswang ist dem Linzgautheater einmal mehr ein großer Wurf gelungen. Und mit dem Bau einer kompletten Bühne, die es sonst in Otterswang nicht gibt, haben die Helfer hinter den Kulissen ganze Arbeit geleistet. Schwerstarbeit mussten aber auch die leisten, die für die Kostüme zuständig waren. Denn es wird sich viel umgezogen in dem Stück, was von den Schauspielern eine ganze Menge abverlangt. Das gilt nicht nur für die Textsicherheit. Da muss auch in mehrere Rollen geschlüpft werden. Wenn aus Bauer Kübelbock ein Inder werden muss, es dann aber ein Indianer ist, weil ja auch schon Kolumbus einer Verwechslung unterlag, dann ist das ein herrlicher Klamauk, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. Das Publikum war begeistert.

Linzgautheater

Das Laientheater ist ein Verein. Vorsitzender ist Erich Koch. Er ist Schauspieler, Regisseur und Autor zahlreicher Theaterstücke und mehrerer Bücher. Gespielt wird dieses Jahr im Dorfgemeinschaftshaus in Otterwang. Achtung: Der Saal fasst genau 100 Zuschauer. Wer also sicher einen Platz haben möchte, der sollte sich seine Eintrittskarte im Vorverkauf besorgen.

Tickets gibt es bei der Sparkasse Pfullendorf, im Bürgerbüro Pfullendorf, bei Ortsvorsteher Siegbert Krall in Otterswang, bei der Bäckerei Schwägler in Denkingen oder direkt bei Erich Koch unter Tel. 0 75 52/93 69 42. (kf)