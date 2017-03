Pfullendorf Lehrabschlussfeier für Pfullendorfer Handwerker

Feierliche Lehrabschlussfeier für 80 Auszubildende im Haus Linzgau. Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht weist auf digitale Zukunft des Handwerks hin

Pfullendorf – 80 Auszubildende aus verschiedenen Handwerksbereichen erhielten im Haus Linzgau im Rahmen der Lehrabschlussfeier ihre Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe überreicht.

Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht lobte den Einsatz der Absolventen, Ausbilder und Lehrkräfte. "Nach drei Jahren habt Ihr nun Anlass zum Aufatmen und Ihr könnt stolz auf eure Leistung sein", war sein Prolog. Doch im gleichen Atemzug ermahnte und motivierte er die Absolventen, jetzt nicht nachzulassen: "Sie haben nun ein gutes Fundament und beste Startvoraussetzungen fürs Berufsleben. Lassen Sie aus dem Gesellenbrief kein Altpapier werden", war Bauknechts dringender Appell.

Laut Bauknecht sollte nun das nächste Ziel der Absolventen sein, den Meisterbrief zu erlangen. "Die Aufschrift Meisterbrief ist nach wie vor ein schlagkräftiges Verkaufsargument", lobte er das Handwerk. Ausdrücklich rühmte er die duale Ausbildung in Deutschland, um die es von vielen anderen Ländern beneidet werde.

Aber auch die technische Entwicklung im Handwerk bleibt nicht stehen. "Handwerk 4.0" ist das Stichwort und Siegmund Bauknecht verwies auf die digitale Zukunft des Handwerks. "Eins ist sicher, das Handwerk wird digitaler", beschrieb er seinen Zukunftsvisionen. Er sieht den Dachdecker, der die Dachflächen mittels Drohnen begutachtet oder die Smartphone-Steuerung der Wohnungseinrichtung. Genauso zählen für ihn dazu die Fahrassistenten in der Kraftfahrzeugbranche oder die Schreiner, welche die Konfiguration der Möbel auf der Webseite anbieten.

Sorge bereitet ihm die Ausbildungssituation auf Grund der zurückgehenden Schulabgänger-Zahlen. Zurzeit sind bei der Handwerkskammer Reutlingen mehrere hundert Plätze nicht besetzt. Und in anderen Regionen ist die Situation schon fast dramatisch, führte Bauknecht weiter aus. Zum Abschluss appellierte er nochmals an die Gesellen: "Besser als jetzt waren die Eintrittschancen als qualifizierte Arbeitnehmer noch nie."

Harald Herrmann, der Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, beteuerte, dass sich das Bild des Handwerks in den letzten Jahren unheimlich gewandelt hat, und sich noch weiter ändern wird. Dabei zitierte er als Beispiel die Kfz-Mechatroniker, die einen gewaltigen Entwicklungsprozess durchlaufen haben. So sieht er, dass die Produkte der Industrie letztlich vom Handwerk montiert, gewartet und repariert werden müssen. Eine weitere Zukunftsmöglichkeit sieht er für die Absolventen in einer zukünftigen Selbstständigkeit und belegte dies mit 18 000 Betrieben, die in den nächsten fünf Jahren in Baden-Württemberg einen Nachfolger suchen. "Ich persönlich sehe Ihre berufliche Zukunft äußerst positiv, denn Handwerk hat immer noch goldenen Boden", zog er sein Fazit.

Anschließend stand der Höhepunkt der Veranstaltung bevor – das Verleihen der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe. Dabei wurden zunächst die Preisträger der verschiedenen Handwerksberufe auf die Bühne gebeten. Sie alle einte ein Notendurchschnitt, der in der Regel besser als 2,0 war. Die Übergabe der übrigen Zeugnisse inszenierte der Geschäftsführer Karl Griener.

"Ich bin großer Fan des Motorsports"

Patrick Guenther, geboren 1996 in Sigmaringen, erhielt den Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker. Seine Ausbildung hat er bei der Firma Alexander Bippus-Jäger absolviert und übernahm stellvertretend für die Junggesellen eine kurze Ansprache an der Lossprechungsfeier.

War der Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker von Anfang an Ihr Wunschberuf?

Absolut! Schon als kleines Kind rannte ich mit dem Schraubendreher durch die Wohnung, und war mit meinem Vater, der Berufskraftfahrer war, oft unterwegs. Später hatte ich dann einen eigenen Roller. Als der defekt war, habe ich ihn selbst repariert und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Später habe ich dann ein Praktikum bei der Firma Bippus-Jäger absolviert. Außerdem bin ich ein großer Fan des Motorsports.

Abitur und später ein Studium war für Sie kein Thema?

Eher weniger, mir genügte die mittlere Reife. Schon damals war mir klar, dass ich zukünftig mehr Elektrik und weniger Mechanik brauchen würde. Meine Lehrer hatten dafür kein Verständnis, denn ich hätte auch sicherlich aufs Technische Gymnasium gehen können.

Wie sieht Ihre nähere Zukunft aus?

Zunächst möchte ich für einige Jahre Erfahrungen sammeln. Später möchte ich dann den Meister machen. Und was sonst die Zukunft bringt, lasse ich auf mich zukommen. (ror)