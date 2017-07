Pfullendorf Lateinamerika in der Jakobuskirche

Los Caminantes und das Vokalensemble Quartett plus sind gemeinsam in der Pfullendorfer Jakobuskirche aufgetreten. Das ungewöhnliche Konzert begeisterte das Publikum.

Pfullendorf – Was zurückhaltend als lateinamerikanische Chor- und Instrumentalmusik angekündigt war, das erwies sich als ein Konzert mit ganz besonderen Akzenten und von bestechender Qualität. Cantemos mit dem Quartett plus Vokalensemble Sigmaringen und dem in Pfullendorf bestens bekannten Gitarrenensemble Los Caminates – das war ein echtes Erlebnis. Die Zuhörer in der sehr gut besuchten Jakobuskirche geizten dann auch nicht mit Applaus. Die altehrwürdigen Mauern füllten sich mit Bravo-Rufen. Und das war vollkommen in Ordnung. Denn was Vokalisten und Instrumentalisten in knapp 90 Minuten boten, war eine Leistung für sich.

Schön bei den ersten Tönen war klar: Das wird ein außergewöhnliches Konzert. Wenn auch die Musikfreunde befürchten mussten, dass der Chor auf der Orgelempore singt und man die Akteure dann gar nicht beobachten könnte. Doch bald kamen die Frauen und Männer mit den außergewöhnlichen Stimmen durch den Seiteneingang in den Altarraum. So bot sich auch Gelegenheit, das Dirigat von Monika Heinen-Wolf zu beobachten, das von ausdrucksvoller Körpersprache geprägt war.

Wer sich auf einen exotischen Musikgenuss eingestellt hatte, der wurde allerdings enttäuscht. Die lateinamerikanische Chorliteratur scheint sich gar nicht so sehr von der europäischen zu unterscheiden. Das mag im kirchlichen Bereich auch daran liegen, dass Südamerika eine deutlich katholische Prägung hat. Dass aber – der Mentalität entsprechend – eine gewisse Beschwingtheit zu hören ist, das war bei "Ego sum resurretio" nun nicht zu leugnen. Der folkloristische Einschlag war unüberhörbar.

Aber warum nicht? Müssen Chorsätze immer "schwer" sein? Gerade in einer Kirche, die mit der Verspieltheit des Barock glänzt, demonstrierte hier die Musik eine gewisse Leichtigkeit des Seins in einer Welt, die den Menschen das Leben doch teilwiese sehr schwer macht. Gerade auch in Lateinamerika.

"Musik ist eine Sprache der ganzen Welt, die nicht nur in den Gehirnen stattfindet, sondern auch die Herzen bewegt", betonte Anette Abanto Ulloa. Mit Ihrem Text "Gott für alle" erzählte sie die Schöpfungsgeschichte einmal ganz anders und sie erzählte vom Urtanz der Erde mit Gott. In der Familie Abanto Ulloa gibt es aber noch mehr Talente. Vater Fermin ist Gitarrenlehrer und Sohn Emanuel gewann 2010 den Bundespreis bei "Jugend musiziert" mit seiner Gitarre. Preisträger ist auch sein Bruder Florian, dem es das Schlagzeug angetan hat. Beim Konzert am Sonntag schlug er die Trommel. Wobei "schlagen" nicht das richtige Wort ist. Sehr einfühlsam und pointiert unterstützte er die lateinamerikanischen Rhythmen. Für den Gesang sorgt bei den Abantos Tochter Rosa mit ihrer tollen Stimme. Sie spielt auch Gitarre und sorgte so mit anderen Familienmitgliedern dafür, dass das gemeinsame Konzert mit dem Vokalensemble zu einem Erfolg wurde.

Die Komponisten dürften wohl nur Insidern bekannt sein. Die Melodien jedoch, die werden noch lange im Gedächtnis bleiben. Und auch die enorme Leistung des Chors mit seinen korrespondierenden Stimmen und den beiden Solistinnen Dorotheé Schweizer (Sopran) und Sabine Bimek (Alt). Wenn man Stimmen zu Rhythmusinstrumenten macht, dann wird auch deutlich, dass der Ausdruck eines Liedes eben nicht nur in den Tönen besteht. Die Gäste aus Sigmaringen beherrschten das perfekt. Dass die Abantos wahre Zauberer an der Gitarre sind, das ist in Pfullendorf längst bekannt. Ganz bestimmt im Gedächtnis wird den Konzertbesuchern "Cantemos a Maria" bleiben. Denn das war so etwas wie lateinamerikanische Rhythmen für den Nachhauseweg.

