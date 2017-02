Pfullendorf Landkreis Sigmaringen: Landtagsabgeordnete stimmen für umstrittenen Pensionsbeschluss

Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU), die den Landkreis Sigmaringen im Landtag in Stuttgart vertreten, erläutern auf Anfrage des SÜDKURIER ihre Zustimmung für die Neuregelung von Diäten, Pensionen und Kostenpauschalen für die Landtagsabgeordneten.

Die Neuregelung der Diäten- und Pensionen für die Abgeordneten im Stuttgarter Landtag, die binnen weniger Tage durch das Parlament gepeitscht wurde, sorgt für heftige Debatten. Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärten die beiden Vertreter des Landkreises Sigmaringen, Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU), dass sie für die Änderung votierten. "Wenn wir gute Leute – auch aus der freien Wirtschaft im Parlament haben wollen, nicht nur Lehrer und Beamte – dann müssen wir sie so bezahlen, dass ein Landtagsmandat attraktiv erscheint", bestätigt Burger, dass man in der CDU-Fraktion seit Jahren das Thema mehrfach lange diskutiert habe. "Ich hätte mir persönlich auch vorstellen können, dass die Entscheidung nicht in einem derartigen Hau-Ruck-Verfahren über die Bühne gebracht worden wäre", verweist er darauf, dass die Mehrheit von vier Fraktionen sich anders entschieden habe und daran werde er sich halten. "Dass alles im Paket mit den Grünen, SPD, FDP und CDU verhandelt wurde, hat die Sache auch nicht einfacher gemacht", räumt er ein. Eine sehr umfangreiche Stellungnahme gibt es von Andrea-Bogner Unden, "die aus Überzeugung dem Antrag zur Ausstattung und Altersversorgung der Abgeordneten zugestimmt hat". Sie verweist darauf, dass die baden-württembergischen Abgeordneten im Ländervergleich besonders große Wahlkreise hätten und auf einen Parlamentarier etwa 75 000 Einwohner und daraus erklärt sich mein Kernanliegen des gefällten Beschlusses zur Ausstattung von uns Abgeordneten und unserer Büros. Hier wird unsere Arbeit in den Wahlkreisen gestärkt. Bogner-Unden bezeichnet die gefundene Lösung als echten Kompromiss der Fraktionen und deshalb trage sie auch die Anpassung der Kostenpauschale und des Indexverfahrens sowie die Wahl zwischen privater und staatlicher Altersversorgung mit.

Diese vier Punkte seien als komplettes Paket zur Abstimmung angestanden, ergänzt die in Wald wohnhafte Abgeordnete, dass dieser Konsens sicher nicht vollständig dem entspreche, was sie als Lösung angestrebt hätte. "Ich persönlich hätte zum Beispiel gut auf das Optionsmodell zur Altersversorgung verzichten können. Da ich mein Leben lang gearbeitet habe, betrifft mich diese Neuerung nicht sonderlich stark", ergänzt Bogner-Unden, dass sie für ihre fünfjährige Tätigkeit als Abgeordnete weniger Rentenanwartschaften bekomme, als wenn sie weiter in der Schule geblieben wäre. Aktuell betrage die durchschnittliche Mandatsdauer 13 Jahre, und nach dem alten Modell hätten sich Abgeordnete nach fünf Legislaturperioden, also 25 Jahren, einen Rentenanspruch von 1500 Euro erarbeitet. "Das halte ich für nicht angemessen", erklärt Bogner-Unden, dass es mit einem solchen Rentenniveau noch viel schwieriger werde, gute Leute von der Wirtschaft weg und hin zur Politik zu gewinnen. Von der Erhöhung der Kostenpauschale profitiere sie nicht persönlich, sondern das Geld werde für die Arbeit der Wahlkreisbüros, Veranstaltungen, Bürgerinformationen, Reisekosten der Mitarbeiter, Büro- und Portokosten und mandatsbedingte Aufwendungen ausgegeben. Um ihrem Anspruch gerecht, einen engen Kontakt zu den Menschen zu pflegen, benötigten die Abgeordneten eine ausreichende Ausstattung und eine faire Bezahlung ihrer Mitarbeiter.